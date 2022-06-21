https://arabic.sputniknews.com/20220621/الخارجية-الروسية-ليتوانيا-تتخطى-كل-الحدود-بحظرها-عبور-البضائع-إلى-مقاطعة-كالينينغراد----1063944967.html
الخارجية الروسية: ليتوانيا تتخطى كل الحدود بحظرها عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد
الخارجية الروسية: ليتوانيا تتخطى كل الحدود بحظرها عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن ليتوانيا يجب أن تفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:17+0000
2022-06-21T06:17+0000
2022-06-21T06:17+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "آمل أن يكون لدى الليتوانيين بعض بقايا الاحتراف في تقييم الوضع، يجب أن يفهموا العواقب، وستأتي العواقب للأسف".في وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تم استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الروسية، وقيل لها إنه إذا لم يتم استعادة عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد بالكامل في المستقبل القريب، فإن روسيا تحتفظ بالحق في حماية مصالحها الوطنية".وأضاف البيان: "نعتبر التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني والتي تنتهك التزامات ليتوانيا القانونية الدولية، ولا سيما البيان المشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية منذ عام 2002، معادية بشكل علني".وأوقفت ليتوانيا، يوم السبت الماضي، العبور إلى كالينينغراد بالسكك الحديدية للبضائع التي وقعت تحت العقوبات الأوروبية.وفي السياق، أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.وكان الحفاظ على العبور بين روسيا الاتحادية وجيب كالينينغراد عبر أراضي ليتوانيا أحد الشروط الأساسية لحصول ليتوانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي؛ أيضًا جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي الموقعة في 24 يونيو/حزيران 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الخارجية-الروسية-تعتبر-إجراءات-ليتوانيا-بحظر-عبور-البضائع-إلى-مقاطعة-كالينينغراد-تدابير-عدائية---1063902512.html
https://arabic.sputniknews.com/20220620/ليتوانيا-تقدم-ذريعة-لبدء-حرب-1063889008.html
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روسيا
الخارجية الروسية: ليتوانيا تتخطى كل الحدود بحظرها عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن ليتوانيا يجب أن تفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد.
وقالت زاخاروفا: "آمل أن يكون لدى الليتوانيين بعض بقايا الاحتراف في تقييم الوضع، يجب أن يفهموا العواقب، وستأتي العواقب للأسف".
في وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تم استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الروسية، وقيل لها إنه إذا لم يتم استعادة عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد بالكامل في المستقبل القريب، فإن روسيا تحتفظ بالحق في حماية مصالحها الوطنية".
وأضاف البيان: "نعتبر التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني والتي تنتهك التزامات ليتوانيا القانونية الدولية، ولا سيما البيان المشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية منذ عام 2002، معادية بشكل علني".
وأوقفت ليتوانيا، يوم السبت الماضي، العبور إلى كالينينغراد بالسكك الحديدية للبضائع التي وقعت تحت العقوبات الأوروبية.
وفي السياق، أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان الحفاظ على العبور بين روسيا الاتحادية وجيب كالينينغراد عبر أراضي ليتوانيا أحد الشروط الأساسية لحصول ليتوانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي؛ أيضًا جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي الموقعة في 24 يونيو/حزيران 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.