https://arabic.sputniknews.com/20220621/العراق-تحذيرات-من-تفشي-الكوليرا-في-عموم-البلاد-1063955765.html
العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في عموم البلاد
العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في عموم البلاد
دعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى تخصيص دعم مالي لوزارة الصحة لمواجهة تفشي الكوليرا في العراق وإقليم كوردستان. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:04+0000
2022-06-21T09:04+0000
2022-06-21T09:04+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، إنه يجب إبعاد هذا الملف الإنساني عن الخلافات السياسية. وتابع شنكالي حسب موقع السومرية نيوز العراقي، أن عدد الإصابات بالكوليرا في تزايد مستمر، خاصة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان. وأشار شنكالي إلى احتمالية انتقال المرض إلى محافظات وسط وجنوب العراق.وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، في وقت سابق تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في عموم البلاد
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دعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى تخصيص دعم مالي لوزارة الصحة لمواجهة تفشي الكوليرا في العراق وإقليم كوردستان.
وقال ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، إنه يجب إبعاد هذا الملف الإنساني عن الخلافات السياسية.
وتابع شنكالي حسب موقع السومرية نيوز العراقي
، أن عدد الإصابات بالكوليرا في تزايد مستمر، خاصة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.
وأشار شنكالي إلى احتمالية انتقال المرض إلى محافظات وسط وجنوب العراق.
وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، في وقت سابق تسجيل 13 إصابة بالكوليرا
في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.