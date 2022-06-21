عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/العراق-تحذيرات-من-تفشي-الكوليرا-في-عموم-البلاد-1063955765.html
العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في عموم البلاد
العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في عموم البلاد
دعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى تخصيص دعم مالي لوزارة الصحة لمواجهة تفشي الكوليرا في العراق وإقليم كوردستان. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:04+0000
2022-06-21T09:04+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/57/1015645755_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_d3746601996192adc90463cd1fe6d1e2.jpg
وقال ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، إنه يجب إبعاد هذا الملف الإنساني عن الخلافات السياسية. وتابع شنكالي حسب موقع السومرية نيوز العراقي، أن عدد الإصابات بالكوليرا في تزايد مستمر، خاصة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان. وأشار شنكالي إلى احتمالية انتقال المرض إلى محافظات وسط وجنوب العراق.وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، في وقت سابق تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/57/1015645755_74:0:525:338_1920x0_80_0_0_539d33abeb00c8fb25fb48fa6117097b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في عموم البلاد

09:04 GMT 21.06.2022
© flickr.com / The U.S. Armyعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© flickr.com / The U.S. Army
تابعنا عبرTelegram
دعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى تخصيص دعم مالي لوزارة الصحة لمواجهة تفشي الكوليرا في العراق وإقليم كوردستان.
وقال ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، إنه يجب إبعاد هذا الملف الإنساني عن الخلافات السياسية.
وتابع شنكالي حسب موقع السومرية نيوز العراقي، أن عدد الإصابات بالكوليرا في تزايد مستمر، خاصة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.
وأشار شنكالي إلى احتمالية انتقال المرض إلى محافظات وسط وجنوب العراق.
وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، في وقت سابق تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала