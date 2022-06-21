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العراق يعلن عن مكافأة لمن يسلم الآثار للحكومة
العراق يعلن عن مكافأة لمن يسلم الآثار للحكومة
أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن مكافأة لمن يسلم الآثار إلى وزارة الثقافة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T20:59+0000
2022-06-21T20:59+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير أن العراق استرد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، و300 قطعة أثرية من لبنان.وأضاف وزير الثقافة والسياحة والآثار: "نخطط لاسترداد قطع أثرية من لندن واليابان".واشار الى أن الحكومة العراقية تسترد قطع أثرية متفرقة من مناطق شتى طوال الوقت.وفي محاولة لتحفيز المواطنين على تسليم القطع الأثرية للحكومة، قال الوزير: "هناك مكافأة مالية لمن يسلم الاثار الى الوزارة".وفيما يتعلق بملف السياحة أكد على ضرورة فصل السياحة والآثار عن الثقافة، وأن ترتقي السياحة والاثار الى وزارة.وأشار إلى أن عدد السياح الذين يزورون المواقع الأثرية قليل للغاية وربما يقتصر على الباحثين والمنقبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/العراق-هيئة-الآثار-تطلب-تحويل-القصور-الرئاسية-إلى-متاحف-1061405557.html
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن عن مكافأة لمن يسلم الآثار للحكومة

20:59 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed آثاري عراقي يشكر روسيا لإنقاذ آثار العراق من "داعش"
آثاري عراقي يشكر روسيا لإنقاذ آثار العراق من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن مكافأة لمن يسلم الآثار إلى وزارة الثقافة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير أن العراق استرد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، و300 قطعة أثرية من لبنان.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
العراق... هيئة الآثار تطلب تحويل القصور الرئاسية إلى متاحف
20 أبريل, 10:56 GMT
وأضاف وزير الثقافة والسياحة والآثار: "نخطط لاسترداد قطع أثرية من لندن واليابان".
واشار الى أن الحكومة العراقية تسترد قطع أثرية متفرقة من مناطق شتى طوال الوقت.
وفي محاولة لتحفيز المواطنين على تسليم القطع الأثرية للحكومة، قال الوزير: "هناك مكافأة مالية لمن يسلم الاثار الى الوزارة".
وفيما يتعلق بملف السياحة أكد على ضرورة فصل السياحة والآثار عن الثقافة، وأن ترتقي السياحة والاثار الى وزارة.
وأشار إلى أن عدد السياح الذين يزورون المواقع الأثرية قليل للغاية وربما يقتصر على الباحثين والمنقبين.
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