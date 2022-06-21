https://arabic.sputniknews.com/20220621/العراق-يعلن-عن-مكافأة-لمن-يسلم-الآثار-للحكومة-1064014193.html

العراق يعلن عن مكافأة لمن يسلم الآثار للحكومة

العراق يعلن عن مكافأة لمن يسلم الآثار للحكومة

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن مكافأة لمن يسلم الآثار إلى وزارة الثقافة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T20:59+0000

2022-06-21T20:59+0000

2022-06-21T20:59+0000

أخبار العراق اليوم

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير أن العراق استرد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، و300 قطعة أثرية من لبنان.وأضاف وزير الثقافة والسياحة والآثار: "نخطط لاسترداد قطع أثرية من لندن واليابان".واشار الى أن الحكومة العراقية تسترد قطع أثرية متفرقة من مناطق شتى طوال الوقت.وفي محاولة لتحفيز المواطنين على تسليم القطع الأثرية للحكومة، قال الوزير: "هناك مكافأة مالية لمن يسلم الاثار الى الوزارة".وفيما يتعلق بملف السياحة أكد على ضرورة فصل السياحة والآثار عن الثقافة، وأن ترتقي السياحة والاثار الى وزارة.وأشار إلى أن عدد السياح الذين يزورون المواقع الأثرية قليل للغاية وربما يقتصر على الباحثين والمنقبين.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/العراق-هيئة-الآثار-تطلب-تحويل-القصور-الرئاسية-إلى-متاحف-1061405557.html

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أخبار العراق اليوم