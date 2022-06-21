https://arabic.sputniknews.com/20220621/العراق-يعلن-عن-مكافأة-لمن-يسلم-الآثار-للحكومة-1064014193.html
العراق يعلن عن مكافأة لمن يسلم الآثار للحكومة
العراق يعلن عن مكافأة لمن يسلم الآثار للحكومة
أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن مكافأة لمن يسلم الآثار إلى وزارة الثقافة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T20:59+0000
2022-06-21T20:59+0000
2022-06-21T20:59+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101896/10/1018961057_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4c8d3e0fa03278d1b6cf9289a9a9309b.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير أن العراق استرد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، و300 قطعة أثرية من لبنان.وأضاف وزير الثقافة والسياحة والآثار: "نخطط لاسترداد قطع أثرية من لندن واليابان".واشار الى أن الحكومة العراقية تسترد قطع أثرية متفرقة من مناطق شتى طوال الوقت.وفي محاولة لتحفيز المواطنين على تسليم القطع الأثرية للحكومة، قال الوزير: "هناك مكافأة مالية لمن يسلم الاثار الى الوزارة".وفيما يتعلق بملف السياحة أكد على ضرورة فصل السياحة والآثار عن الثقافة، وأن ترتقي السياحة والاثار الى وزارة.وأشار إلى أن عدد السياح الذين يزورون المواقع الأثرية قليل للغاية وربما يقتصر على الباحثين والمنقبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/العراق-هيئة-الآثار-تطلب-تحويل-القصور-الرئاسية-إلى-متاحف-1061405557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101896/10/1018961057_45:0:981:702_1920x0_80_0_0_3eadef00d79c68a35e4a3aa05252f033.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن عن مكافأة لمن يسلم الآثار للحكومة
تابعنا عبر
أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن مكافأة لمن يسلم الآثار إلى وزارة الثقافة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية
عن الوزير أن العراق استرد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، و300 قطعة أثرية من لبنان.
وأضاف وزير الثقافة والسياحة والآثار: "نخطط لاسترداد قطع أثرية من لندن واليابان".
واشار الى أن الحكومة العراقية تسترد قطع أثرية متفرقة من مناطق شتى طوال الوقت.
وفي محاولة لتحفيز المواطنين على تسليم القطع الأثرية للحكومة، قال الوزير: "هناك مكافأة مالية لمن يسلم الاثار الى الوزارة".
وفيما يتعلق بملف السياحة أكد على ضرورة فصل السياحة والآثار عن الثقافة، وأن ترتقي السياحة والاثار الى وزارة.
وأشار إلى أن عدد السياح الذين يزورون المواقع الأثرية قليل للغاية وربما يقتصر على الباحثين والمنقبين.