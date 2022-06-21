https://arabic.sputniknews.com/20220621/الكرملين-يعلق-على-التقارير-المسيئة-الصادرة-بحق-بوتين-1063978819.html
الكرملين يعلق على التقارير المسيئة الصادرة بحق بوتين
الكرملين يعلق على التقارير المسيئة الصادرة بحق بوتين
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على التقارير الجديدة الصادرة بشأن البحث عن مصادر تمويل واستثمارات عائلة الرئيس بوتين، معتبرا... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T11:45+0000
2022-06-21T11:45+0000
2022-06-21T11:45+0000
روسيا
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وقال بيسكوف بهذا الصدد للصحفيين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا علاقة له بذلك".وأضاف بيسكوف قائلا: "بطريقة أخرى، لا أعرف ما إذا كانوا قد طرحوا هذا التقرير لأنه من إعداد مجموعة من الباحثين أرسلوا لنا بالفعل طلبات وأجبناهم أن هذا كله هراء وكذب".واعتبر بيسكوف أن كل التقارير الصادرة عن وسائل إعلام غير مرخصة في روسيا هدفها فقط النيل من سمعة الرئيس الروسي وعائلته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يعلق على التقارير المسيئة الصادرة بحق بوتين
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على التقارير الجديدة الصادرة بشأن البحث عن مصادر تمويل واستثمارات عائلة الرئيس بوتين، معتبرا أنها تلفيقات كاذبة لا جدوى منها.
وقال بيسكوف بهذا الصدد للصحفيين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا علاقة له بذلك".
وأضاف بيسكوف قائلا: "بطريقة أخرى، لا أعرف ما إذا كانوا قد طرحوا هذا التقرير لأنه من إعداد مجموعة من الباحثين أرسلوا لنا بالفعل طلبات وأجبناهم أن هذا كله هراء وكذب".
واعتبر بيسكوف أن كل التقارير الصادرة عن وسائل إعلام غير مرخصة في روسيا هدفها فقط النيل من سمعة الرئيس الروسي
وعائلته.