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https://arabic.sputniknews.com/20220621/الكرملين-يعلق-على-التقارير-المسيئة-الصادرة-بحق-بوتين-1063978819.html
الكرملين يعلق على التقارير المسيئة الصادرة بحق بوتين
الكرملين يعلق على التقارير المسيئة الصادرة بحق بوتين
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على التقارير الجديدة الصادرة بشأن البحث عن مصادر تمويل واستثمارات عائلة الرئيس بوتين، معتبرا... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T11:45+0000
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روسيا
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وقال بيسكوف بهذا الصدد للصحفيين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا علاقة له بذلك".وأضاف بيسكوف قائلا: "بطريقة أخرى، لا أعرف ما إذا كانوا قد طرحوا هذا التقرير لأنه من إعداد مجموعة من الباحثين أرسلوا لنا بالفعل طلبات وأجبناهم أن هذا كله هراء وكذب".واعتبر بيسكوف أن كل التقارير الصادرة عن وسائل إعلام غير مرخصة في روسيا هدفها فقط النيل من سمعة الرئيس الروسي وعائلته.
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الكرملين يعلق على التقارير المسيئة الصادرة بحق بوتين

11:45 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على التقارير الجديدة الصادرة بشأن البحث عن مصادر تمويل واستثمارات عائلة الرئيس بوتين، معتبرا أنها تلفيقات كاذبة لا جدوى منها.
وقال بيسكوف بهذا الصدد للصحفيين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا علاقة له بذلك".
وأضاف بيسكوف قائلا: "بطريقة أخرى، لا أعرف ما إذا كانوا قد طرحوا هذا التقرير لأنه من إعداد مجموعة من الباحثين أرسلوا لنا بالفعل طلبات وأجبناهم أن هذا كله هراء وكذب".
واعتبر بيسكوف أن كل التقارير الصادرة عن وسائل إعلام غير مرخصة في روسيا هدفها فقط النيل من سمعة الرئيس الروسي وعائلته.
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