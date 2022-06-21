https://arabic.sputniknews.com/20220621/الكومبارس-المصرية-مديحة-الحسيني-تحقق-شهرة-بعد-بكائها-بسبب-مأساة-إدمان-ابنها-فيديو-1063995685.html

الكومبارس المصرية مديحة الحسيني تحقق شهرة بعد بكائها بسبب مأساة إدمان ابنها... فيديو

الكومبارس المصرية مديحة الحسيني تحقق شهرة بعد بكائها بسبب مأساة إدمان ابنها... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، اسم ممثلة مصرية تدعى، مديحة الحسيني، وذلك بعد تصريحات متلفزة لها تتناول معاناتها مع إدمان ابنها... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T14:50+0000

2022-06-21T14:50+0000

2022-06-21T14:50+0000

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وقالت الحسيني باكية خلال استضافتها، أمس الاثنين، في فضائية "صدى البلد" المصرية إنه بعد وفاة زوجها قبل 25 عاما، أصبحت مسؤولة عن أبنائهما الثلاثة، من بينهم الكبير، محمود (33 عاما) الذي يعاني من الإدمان.وأضافت في تصريحات للفنانة المصرية، نشوى مصطفى، أنه بسبب ابنها، اضطرت لبيع ملابسها ومصوغاتها الذهبية لكي يتلقى العلاج من الإدمان، وتابعت أنه اعتدى عليها بالضرب في العديد من المرات، ولاذ بالفرار بعد سرقته أثاث المنزل لبيعه من أجل شراء المخدرات.وواصلت متأثرة أن فمها تعرّض للانعواج، نتيجة ضرب ابنها المستمر لها.وناشدت مديحة الحسني ابنها على الهواء مباشرة بالعودة إلى المنزل، ووعدته بأن تعالجه من الإدمان.وتعمل مديحة الحسيني ككومبارس، شارك في عدد من الأعمال الفنية على شاشة السينما والتلفزيون، منها مسلسل "شارع عبد العزيز"، من بطولة الفنان المصري، عمرو سعد، الذي عرض في عام 2011.بينما كان الأفلام السينمائية التي شاركت فيها هو "بعد الموقعة"، من إنتاج عام 2012، ومن بطولة منة شلبي وباسم سمرة.ومن أبرز تجارب مديحة الحسيني في الدراما التلفزيونية، مسلسلات "طريقي" أمام شيرين عبد الوهاب، و"اتهام" من بطولة الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، و"نكدب لو قلنا ما بنحبش" أمام الفنانة يسرا.

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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر