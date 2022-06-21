https://arabic.sputniknews.com/20220621/اللقطات-الأولى-للنجم-السنغالي-ساديو-ماني-في-نادي-بايرن-ميونيخ-فيديو-1063988535.html
اللقطات الأولى للنجم السنغالي ساديو ماني في نادي بايرن ميونيخ.. فيديو
اللقطات الأولى للنجم السنغالي ساديو ماني في نادي بايرن ميونيخ.. فيديو
وصل النجم السنغالي ساديو ماني، برفقة وكيل أعماله إلى مطار ميونيخ، صباح الثلاثاء، لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونيخ. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:07+0000
2022-06-21T13:07+0000
2022-06-21T13:08+0000
رياضة
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ومن المقرر أن يوقع ساديو ماني عقدا مدته 3 سنوات مع العملاق الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي.لعب المهاجم السنغالي 269 مباراة مع ليفربول منذ قدومه من نادي ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.وحتى نهاية الموسم المنصرم، سجل ماني خلال فترة لعبه لليفربول 120 هدفًا، وصنع 48 هدفًا لزملائه، وتوج بـ 6 بطولات، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
اللقطات الأولى للنجم السنغالي ساديو ماني في نادي بايرن ميونيخ.. فيديو
13:07 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
وصل النجم السنغالي ساديو ماني، برفقة وكيل أعماله إلى مطار ميونيخ، صباح الثلاثاء، لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونيخ.
ومن المقرر أن يوقع ساديو ماني عقدا مدته 3 سنوات مع العملاق الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي.
وأوضحت المصادر أنه قد تم توقيع العقود بين الجانبين بالفعل وأن ماني أصبح لاعبًا في صفوف بطل الدوري الألماني ولا ينتظر سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.
لعب المهاجم السنغالي
269 مباراة مع ليفربول منذ قدومه من نادي ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.
وحتى نهاية الموسم المنصرم، سجل ماني خلال فترة لعبه لليفربول 120 هدفًا، وصنع 48 هدفًا لزملائه، وتوج بـ 6 بطولات، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.