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https://arabic.sputniknews.com/20220621/انخفاض-سعر-صرف-الدولار-في-بورصة-موسكو-إلى-ما-دون-55-روبلا-لأول-مرة-منذ-يونيو-2015-1063948257.html
انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 55 روبلا لأول مرة منذ يونيو 2015
انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 55 روبلا لأول مرة منذ يونيو 2015
انخفض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، إلى الحد الأدنى منذ يونيو/حزيران 2015، وفقا لبيانات التداول. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:49+0000
2022-06-21T07:49+0000
روسيا
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وفقا للبيانات في الساعة 10:09 بتوقيت موسكو (07:09 بتوقيت غرينيتش)، خسر سعر صرف الدولار 1.17% من قيمته، لينخفض إلى 54.98 روبل.بحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت غرينيتش)، تباطأ انخفاض سعر صرف الدولار إلى 0.86%، حيث تم تداوله عند 55.15 روبل.في الوقت ذاته، انخفض سعر اليورو إلى 57.91 روبل، حيث حقق تراجعا بنسبة -1.58%.
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انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 55 روبلا لأول مرة منذ يونيو 2015

07:49 GMT 21.06.2022
© Fotolia / Alexandr Blinovروبلات روسية
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Fotolia / Alexandr Blinov
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انخفض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، إلى الحد الأدنى منذ يونيو/حزيران 2015، وفقا لبيانات التداول.
وفقا للبيانات في الساعة 10:09 بتوقيت موسكو (07:09 بتوقيت غرينيتش)، خسر سعر صرف الدولار 1.17% من قيمته، لينخفض إلى 54.98 روبل.
بحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت غرينيتش)، تباطأ انخفاض سعر صرف الدولار إلى 0.86%، حيث تم تداوله عند 55.15 روبل.
في الوقت ذاته، انخفض سعر اليورو إلى 57.91 روبل، حيث حقق تراجعا بنسبة -1.58%.
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