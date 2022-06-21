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ترامب: بلدنا في ورطة كبيرة... لم نكن مطلقا في مثل هذا الموقف
ترامب: بلدنا في ورطة كبيرة... لم نكن مطلقا في مثل هذا الموقف
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ركود بالفعل. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:23+0000
2022-06-21T06:23+0000
العالم
اقتصاد
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وأضاف ترامب: "هذا ليس شيئا يمكن أن يحدث في غضون عامين كما يقولون، لكننا بالفعل في حالة ركود".وفي حديثه عن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، أعرب الرئيس الأمريكي السابق عن أن الزيادة في التكاليف سوف تستمر وقد تصل إلى "خمسة، ستة، سبعة (دولار للغالون الواحد) وحتى قد تكون أعلى من ذلك بكثير."وتابع: "بلدنا في ورطة كبيرة. لم يكن بلدنا مطلقا في مثل هذا الموقف".في وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ، ولكن لا يبدو الركود حتميا.وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في وقت سابق إلى رقم قياسي لأول مرة في التاريخ، حيث تجاوزت 5 دولارات للغالون الواحد (3.785 لتر) من الوقود.فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا. في هذا الصدد، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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العالم, اقتصاد

ترامب: بلدنا في ورطة كبيرة... لم نكن مطلقا في مثل هذا الموقف

06:23 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / SETH HERALDالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / SETH HERALD
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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ركود بالفعل.
وأضاف ترامب: "هذا ليس شيئا يمكن أن يحدث في غضون عامين كما يقولون، لكننا بالفعل في حالة ركود".
وفي حديثه عن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، أعرب الرئيس الأمريكي السابق عن أن الزيادة في التكاليف سوف تستمر وقد تصل إلى "خمسة، ستة، سبعة (دولار للغالون الواحد) وحتى قد تكون أعلى من ذلك بكثير."
وتابع: "بلدنا في ورطة كبيرة. لم يكن بلدنا مطلقا في مثل هذا الموقف".
في وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ، ولكن لا يبدو الركود حتميا.
وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في وقت سابق إلى رقم قياسي لأول مرة في التاريخ، حيث تجاوزت 5 دولارات للغالون الواحد (3.785 لتر) من الوقود.
فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا. في هذا الصدد، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
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