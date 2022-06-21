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https://arabic.sputniknews.com/20220621/تركيا-تعلن-إنقاذ-75-مهاجرا-غير-شرعي-قبالة-سواحل-ولاية-إزمير-1064014645.html
تركيا تعلن إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير
تركيا تعلن إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير
أعلن خفر السواحل التركي، إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير في غرب البلاد. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T21:22+0000
2022-06-21T21:23+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت قياد خفر السواحل إنها تلقت بلاغا بشأن وجود مهاجرين غير نظاميين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل مدينتي قره بورن، وتشيشمة في الولاية.وأوضح البيان أن طواقم خفر السواحل نجحت في إنقاذ 75 مهاجرا كانوا على متن الطوافات "بعد أن دفعهم الجانب اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية".وأوضح البيان أنه تمت إحالة المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية اليوم ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/تركيا-تعلن-ترحيل-43-ألف-مهاجر-غير-نظامي-في-2022-1063999147.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير

21:22 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 21:23 GMT 21.06.2022)
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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أعلن خفر السواحل التركي، إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير في غرب البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
تركيا تعلن ترحيل 43 ألف مهاجر غير نظامي في 2022
15:45 GMT
وقالت قياد خفر السواحل إنها تلقت بلاغا بشأن وجود مهاجرين غير نظاميين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل مدينتي قره بورن، وتشيشمة في الولاية.
وأوضح البيان أن طواقم خفر السواحل نجحت في إنقاذ 75 مهاجرا كانوا على متن الطوافات "بعد أن دفعهم الجانب اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية".
وأوضح البيان أنه تمت إحالة المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية اليوم ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
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