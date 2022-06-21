https://arabic.sputniknews.com/20220621/تركيا-تعلن-إنقاذ-75-مهاجرا-غير-شرعي-قبالة-سواحل-ولاية-إزمير-1064014645.html

تركيا تعلن إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير

تركيا تعلن إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير

أعلن خفر السواحل التركي، إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير في غرب البلاد. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار تركيا اليوم

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جاء هذا في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت قياد خفر السواحل إنها تلقت بلاغا بشأن وجود مهاجرين غير نظاميين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل مدينتي قره بورن، وتشيشمة في الولاية.وأوضح البيان أن طواقم خفر السواحل نجحت في إنقاذ 75 مهاجرا كانوا على متن الطوافات "بعد أن دفعهم الجانب اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية".وأوضح البيان أنه تمت إحالة المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية اليوم ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/تركيا-تعلن-ترحيل-43-ألف-مهاجر-غير-نظامي-في-2022-1063999147.html

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أخبار تركيا اليوم