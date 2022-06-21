https://arabic.sputniknews.com/20220621/حزب-يمينا-الذي-يرأسه-بينيت-لا-يستبعد-التحالف-مع-حكومة-برئاسة-نتنياهو-1063969436.html
حزب يمينا الذي يرأسه بينيت لا يستبعد التحالف مع حكومة برئاسة نتنياهو
حزب يمينا الذي يرأسه بينيت لا يستبعد التحالف مع حكومة برئاسة نتنياهو
لا يستبعد حزب يمينا الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، الائتلاف مع حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تفرزها الانتخابات المقبلة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:46+0000
2022-06-21T10:46+0000
2022-06-21T10:46+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك على لسان ستيلا فينشتاين الرئيسة التنفيذية للحزب، خلال حديث إذاعي أجرته معها إذاعة 103FM، أكدت فيه أن "السياسة في دولة إسرائيل، تعلمنا أنه يمكن لأي شيء أن يتغير في أي لحظة".وأضافت فينشتاين أنه "من المستحيل جرجرة دولة إسرائيل، وإطلاق الأعذار بعدم إمكانية العمل فقط لأنني غير مرتاح لهذا الشخص أو ذاك. في حين أن الجمهور ينتخبنا حتى نعمل، قلت ذلك، في هذه الحكومة، مع كل الصعوبات المنطوية على ذلك بالنسبة لي، وسأقوله في كل حكومة".كما حمّلت الرئيسة التنفيذية ليمينا أعضاء الكنيست الذين انشقوا عن يمينا مسؤولية حل الكنيست. وتابعت أنها تعتبر كل من غيداء ريناوي زعبي عن ميرتس وعيديت سيلمان وآخرين مسؤولين عن جر دولة إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.تتجه إسرائيل نحو خامس انتخابات عامة في أقل من أربعة أعوام، وذلك بعد أن خلصت الحكومة الائتلافية إلى أنها لن تتمكن من الصمود.وسيتبادل رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، منصبه مع شريكه في الحكم، يائير لابيد، وفق اتفاق سابق بينهما.ويتوقع مراقبون أن تنظم إسرائيل انتخابات جديدة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.وتعهد رئيس الوزراء السابق، وزعيم المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى الحكم.وجاء إعلان الاثنين بعد أسابيع من التكهنات بأن الائتلاف، الأكثر تنوعا في تاريخ إسرائيل، على وشك الانهيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/أول-تعليق-من-حماس-على-انهيار-الائتلاف-الحاكم-في-إسرائيل-وتولي-لابيد-رئاسة-الوزراء-1063955033.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم
حزب يمينا الذي يرأسه بينيت لا يستبعد التحالف مع حكومة برئاسة نتنياهو
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لا يستبعد حزب يمينا الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، الائتلاف مع حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تفرزها الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك على لسان ستيلا فينشتاين الرئيسة التنفيذية للحزب، خلال حديث إذاعي أجرته معها إذاعة
103FM، أكدت فيه أن "السياسة في دولة إسرائيل، تعلمنا أنه يمكن لأي شيء أن يتغير في أي لحظة".
وتابعت: "لم ننخرط قط في سياسة شخصية. وعملنا اتسم طوال الوقت بتجنب الرسائل الشخصية، يجب عمل كل شيء لإخراج إسرائيل من الحلقة المفرغة".
وأضافت فينشتاين أنه "من المستحيل جرجرة دولة إسرائيل، وإطلاق الأعذار بعدم إمكانية العمل فقط لأنني غير مرتاح لهذا الشخص أو ذاك. في حين أن الجمهور ينتخبنا حتى نعمل، قلت ذلك، في هذه الحكومة، مع كل الصعوبات المنطوية على ذلك بالنسبة لي، وسأقوله في كل حكومة".
كما حمّلت الرئيسة التنفيذية ليمينا أعضاء الكنيست الذين انشقوا عن يمينا مسؤولية حل الكنيست. وتابعت أنها تعتبر كل من غيداء ريناوي زعبي عن ميرتس وعيديت سيلمان وآخرين مسؤولين عن جر دولة إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.
تتجه إسرائيل نحو خامس انتخابات عامة في أقل من أربعة
أعوام، وذلك بعد أن خلصت الحكومة الائتلافية إلى أنها لن تتمكن من الصمود.
وسيتبادل رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، منصبه مع شريكه في الحكم، يائير لابيد، وفق اتفاق سابق بينهما.
ويتوقع مراقبون أن تنظم إسرائيل انتخابات جديدة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وتعهد رئيس الوزراء السابق، وزعيم المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى الحكم.
وجاء إعلان الاثنين بعد أسابيع من التكهنات بأن الائتلاف، الأكثر تنوعا في تاريخ إسرائيل، على وشك الانهيار.