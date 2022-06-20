https://arabic.sputniknews.com/20220620/بينيت-ولابيد-يعلنان-قرارهما-حل-الكنيست-الإسرائيلي-رغم-الجهود-الكبيرة-لإبقاء-الحكومة-1063932532.html

بينيت ولابيد يعلنان قرارهما حل الكنيست الإسرائيلي رغم الجهود الكبيرة لإبقاء الحكومة

بينيت ولابيد يعلنان قرارهما حل الكنيست الإسرائيلي رغم الجهود الكبيرة لإبقاء الحكومة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، أن قراره ووزير الخارجية يائير لابيد بالعمل على حل الكنيست، جاء بعد فعل كل ما بوسعهما من أجل استمرار... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T18:18+0000

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2022-06-20T18:18+0000

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القدس - سبوتنيك. وقال بينيت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لابيد: "قمنا بكل ما بوسعنا من أجل أن نحتفظ بهذه الحكومة واستمرارها... قررت أنا ولابيد حل الكنيست".وتابع:ولفت بينيت إلى أن لابيد سيتولى منصب رئيس الحكومة في الفترة المقبلة وفق الاتفاق، مشيرًا إلى أنه سيساعده في انتقال منظم للسلطة. وأضاف "سأقف إلى جانب يائير لابيد من أجل نجاحه في مهمته".وفي وقت سابق اليوم، قال زعيم حزب "الليكود"، المعارض الرئيسي البارز حاليا في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة الحالية فشلت بشكل كبير على جميع الأصعدة"، مؤكدا أنه "سيعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة في أعقاب الإعلان عن انتخابات مبكرة في البلاد".وقال نتنياهو، في كلمة نشرها بحسابه على مواقع تويتر، "هذه الحكومة فشلت بشكل كبير في كافة النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية... سأعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة".وأضاف: "أنا وشركائي سنشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة حزب الليكود في حكومة تهتم بكل مواطني إسرائيل، بعون الله سنعمل وننجح".واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على تويتر، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/نتنياهو-حكومة-بينيت-فشلت-على-جميع-الأصعدة-وسنشكل-أخرى-وطنية-واسعة-بقيادة-الليكود-1063932065.html

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