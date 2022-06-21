https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-الوزراء-الياباني-يؤكد-حاجة-بلاده-لاستخدام-الطاقة-الخضراء-والمفاعلات-النووية-1063946477.html
رئيس الوزراء الياباني يؤكد حاجة بلاده لاستخدام الطاقة الخضراء والمفاعلات النووية
رئيس الوزراء الياباني يؤكد حاجة بلاده لاستخدام الطاقة الخضراء والمفاعلات النووية
صرح رئيس الوزراء الياباني بأنه "يجب علينا استخدام الطاقة الخضراء ومحطات الطاقة النووية في مواجهة ارتفاع الأسعار". 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:57+0000
2022-06-21T06:57+0000
2022-06-21T06:58+0000
العالم
اقتصاد
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قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان استخدام الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة النووية لضمان أمن الطاقة في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود الأحفوري.وقال كيشيدا: "لقد ذكرت بالفعل الطاقة الخضراء. نحن بحاجة إلى توفير مصادر مستقرة ورخيصة للطاقة. ومع ذلك، في حالتنا، لا يمكننا الاعتماد على مصدر واحد فقط، ونحن بحاجة إلى استخدام مزيج من أنواع مختلفة من الطاقة".وأضاف كيشيدا: "موقفنا الأساسي هو استئناف تشغيل المفاعلات النووية، مع مراعاة قضايا السلامة".قبل حادث فوكوشيما، شكلت الطاقة النووية حوالي 30% من توازن الطاقة في اليابان. نتيجة للتخلي القسري المؤقت عنها، وقع العبء الرئيسي على إمدادات الطاقة الأحفورية في البلاد، وفي الوقت الحالي، تعمل عشرة مفاعلات في ست محطات للطاقة النووية في اليابان، ويجري اختبار المرافق المتبقية من أجل السلامة.وتتوقع الحكومة مواصلة سياسة إعادة التشغيل الجزئي لمحطات الطاقة النووية في المستقبل القريب، ولكن هذه العملية بطيئة بسبب متطلبات السلامة الصارمة والحاجة إلى الحصول على موافقة السلطات المحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/اليابان-تعيد-سكان-قرية-تم-ترحيلهم-في-2011-بسبب-كارثة-إشعاعات-فوكوشيما-النووية-1063021600.html
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العالم, اقتصاد
رئيس الوزراء الياباني يؤكد حاجة بلاده لاستخدام الطاقة الخضراء والمفاعلات النووية
06:57 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 06:58 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الياباني بأنه "يجب علينا استخدام الطاقة الخضراء ومحطات الطاقة النووية في مواجهة ارتفاع الأسعار".
قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان استخدام الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة النووية لضمان أمن الطاقة في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود الأحفوري.
وقال كيشيدا: "لقد ذكرت بالفعل الطاقة الخضراء. نحن بحاجة إلى توفير مصادر مستقرة ورخيصة للطاقة. ومع ذلك، في حالتنا، لا يمكننا الاعتماد على مصدر واحد فقط، ونحن بحاجة إلى استخدام مزيج من أنواع مختلفة من الطاقة".
وأضاف كيشيدا: "موقفنا الأساسي هو استئناف تشغيل المفاعلات النووية، مع مراعاة قضايا السلامة".
قبل حادث فوكوشيما، شكلت الطاقة النووية حوالي 30% من توازن الطاقة في اليابان. نتيجة للتخلي القسري المؤقت عنها، وقع العبء الرئيسي على إمدادات الطاقة الأحفورية في البلاد، وفي الوقت الحالي، تعمل عشرة مفاعلات في ست محطات للطاقة النووية في اليابان، ويجري اختبار المرافق المتبقية من أجل السلامة.
وتتوقع الحكومة مواصلة سياسة إعادة التشغيل الجزئي لمحطات الطاقة النووية في المستقبل القريب، ولكن هذه العملية بطيئة بسبب متطلبات السلامة الصارمة والحاجة إلى الحصول على موافقة السلطات المحلية.