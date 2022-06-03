https://arabic.sputniknews.com/20220603/اليابان-تعيد-سكان-قرية-تم-ترحيلهم-في-2011-بسبب-كارثة-إشعاعات-فوكوشيما-النووية-1063021600.html
اليابان تعيد سكان قرية تم ترحيلهم في 2011 بسبب كارثة إشعاعات فوكوشيما النووية
اليابان تعيد سكان قرية تم ترحيلهم في 2011 بسبب كارثة إشعاعات فوكوشيما النووية
قررت السلطات اليابانية السماح بعودة سكان منطقة كاتسوراو جزئيًا، والتي تم إغلاقها بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع الناجمة عن كارثة فوكوشيما النووية عام 2011. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T08:34+0000
2022-06-03T08:34+0000
2022-06-03T08:34+0000
فوكوشيما
رئيس وزراء اليابان
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وحسب ما نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الجمعة، فإن القرار سمح بعودة سكان كاتسوراو إلى منازلهم بعد 12 يونيو/ حزيران الجاري.يأتي القرار بعد أن تأكدت السلطات اليابانية في مايو/ أيار، الماضي من أن مستويات الإشعاع الموجودة لم تعد تشكل تهديدًا لحياة وصحة المواطنين اليابانيين.وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أعلن في وقت سابق اليوم، خطته "للمضي قدما في العمل لرفع القيود وتسريع تعافي فوكوشيما".وفي السياق ذاته أكدت الوكالة اليابانية أن الحكومة تعتزم رفع القيود المفروضة على بلديتي فوتابا وأوكوما جزئيًا في يونيو الجاري، لكنها لفتت إلى أن ثلاث بلديات أخرى لن تبدأ تخفيف القيود إلا في ربيع 2023.وأصبح الحادث وقتها أسوأ كارثة نووية منذ أزمة تشيرنوبيل عام 1986، ما أدى إلى تعرض محيط المكان لنسبة كبيرة من الإشعاعات، أدت إلى تلوث المياه المحيطة.
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فوكوشيما, رئيس وزراء اليابان
اليابان تعيد سكان قرية تم ترحيلهم في 2011 بسبب كارثة إشعاعات فوكوشيما النووية
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قررت السلطات اليابانية السماح بعودة سكان منطقة كاتسوراو جزئيًا، والتي تم إغلاقها بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع الناجمة عن كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.
وحسب ما نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء
، اليوم الجمعة، فإن القرار سمح بعودة سكان كاتسوراو إلى منازلهم بعد 12 يونيو/ حزيران الجاري.
يأتي القرار بعد
أن تأكدت السلطات اليابانية في مايو/ أيار، الماضي من أن مستويات الإشعاع الموجودة لم تعد تشكل تهديدًا لحياة وصحة المواطنين اليابانيين.
ومع ذلك، وحتى الآن، أعلن ثمانية فقط من سكان القرية البالغ عددهم 82 عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم، وفقا لما نقلته الوكالة اليابانية عن مسؤولين محليين.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أعلن في وقت سابق اليوم، خطته "للمضي قدما في العمل لرفع القيود وتسريع تعافي فوكوشيما".
وفي السياق ذاته أكدت الوكالة اليابانية أن الحكومة تعتزم رفع
القيود المفروضة على بلديتي فوتابا وأوكوما جزئيًا في يونيو الجاري، لكنها لفتت إلى أن ثلاث بلديات أخرى لن تبدأ تخفيف القيود إلا في ربيع 2023.
يشار إلى أن منشأة الطاقة النووية في فوكوشيما دايتشي، كانت قد تعرضت لانهيارات أساسية نتيجة لزلزال قوته 9.0 درجة وتسونامي في 11 مارس 2011.
وأصبح الحادث وقتها أسوأ كارثة نووية منذ أزمة تشيرنوبيل عام 1986، ما أدى إلى تعرض محيط المكان
لنسبة كبيرة من الإشعاعات، أدت إلى تلوث المياه المحيطة.