https://arabic.sputniknews.com/20220603/اليابان-تعيد-سكان-قرية-تم-ترحيلهم-في-2011-بسبب-كارثة-إشعاعات-فوكوشيما-النووية-1063021600.html

اليابان تعيد سكان قرية تم ترحيلهم في 2011 بسبب كارثة إشعاعات فوكوشيما النووية

اليابان تعيد سكان قرية تم ترحيلهم في 2011 بسبب كارثة إشعاعات فوكوشيما النووية

قررت السلطات اليابانية السماح بعودة سكان منطقة كاتسوراو جزئيًا، والتي تم إغلاقها بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع الناجمة عن كارثة فوكوشيما النووية عام 2011. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T08:34+0000

2022-06-03T08:34+0000

2022-06-03T08:34+0000

فوكوشيما

رئيس وزراء اليابان

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وحسب ما نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الجمعة، فإن القرار سمح بعودة سكان كاتسوراو إلى منازلهم بعد 12 يونيو/ حزيران الجاري.يأتي القرار بعد أن تأكدت السلطات اليابانية في مايو/ أيار، الماضي من أن مستويات الإشعاع الموجودة لم تعد تشكل تهديدًا لحياة وصحة المواطنين اليابانيين.وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أعلن في وقت سابق اليوم، خطته "للمضي قدما في العمل لرفع القيود وتسريع تعافي فوكوشيما".وفي السياق ذاته أكدت الوكالة اليابانية أن الحكومة تعتزم رفع القيود المفروضة على بلديتي فوتابا وأوكوما جزئيًا في يونيو الجاري، لكنها لفتت إلى أن ثلاث بلديات أخرى لن تبدأ تخفيف القيود إلا في ربيع 2023.وأصبح الحادث وقتها أسوأ كارثة نووية منذ أزمة تشيرنوبيل عام 1986، ما أدى إلى تعرض محيط المكان لنسبة كبيرة من الإشعاعات، أدت إلى تلوث المياه المحيطة.

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فوكوشيما, رئيس وزراء اليابان