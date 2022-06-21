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ليبرمان: هدفنا الأساسي هو منع نتنياهو من العودة للسلطة
ليبرمان: هدفنا الأساسي هو منع نتنياهو من العودة للسلطة
قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الأساسي لحزب "يسرائيل بيتنا" بقيادته، هو منع رئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو من... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:57+0000
2022-06-21T07:57+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وهذا أول تعليق من ليبرمان، الشريك في الائتلاف الحكومي، على قرار الأخير حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالقدس: "لا يجب أن يعود نتنياهو (..) الهدف الأساسي لإسرائيل بيتنا هو منعه من العودة للسلطة".وأضاف: "خلال ولايته، حدثت كارثة ميرون (حادث تداقع خلال احتفال يهودي ديني في 30 أبريل/نيسان 2021 أدى إلى مصرع 45 وإصابة العشرات). قبل عام، في مسيرة الأعلام، استسلم الرجل لإنذار الجهاد الإسلامي. بعد كل شيء، تلقينا صواريخ فوق القدس - كل شيء مسجل باسمه".ومساء أمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لابيد أنهما اتفقا على حل الكنيست "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك، على أن يتولى لابيد رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ومن المقرر أن يتم عرض قانون حل الكنيست على البرلمان الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدخل إسرائيل بعد تمريره في فترة انتقالية حتى 25 أكتوبر موعد إجراء جولة انتخابات ستكون الخامسة منذ أبريل/نيسان 2019، أي منذ أقل من 4 سنوات.وتشكل الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل في 13 يونيو/حزيران 2021، ليسدل بذلك الستار على 12 عاما متواصلة قضاها نتنياهو زعيم حزب "الليكود" رئيسا للوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/جدعون-ساعر-عن-الذهاب-للانتخابات-لم-يكن-هناك-بديل-لن-أجلس-مع-نتنياهو-في-حكومة-واحدة-1063945489.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ليبرمان: هدفنا الأساسي هو منع نتنياهو من العودة للسلطة

07:57 GMT 21.06.2022
© YouTube.comليبرمان ونتنياهو
ليبرمان ونتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© YouTube.com
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قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الأساسي لحزب "يسرائيل بيتنا" بقيادته، هو منع رئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو من العودة إلى الحكم.
وهذا أول تعليق من ليبرمان، الشريك في الائتلاف الحكومي، على قرار الأخير حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالقدس: "لا يجب أن يعود نتنياهو (..) الهدف الأساسي لإسرائيل بيتنا هو منعه من العودة للسلطة".
وأضاف: "خلال ولايته، حدثت كارثة ميرون (حادث تداقع خلال احتفال يهودي ديني في 30 أبريل/نيسان 2021 أدى إلى مصرع 45 وإصابة العشرات). قبل عام، في مسيرة الأعلام، استسلم الرجل لإنذار الجهاد الإسلامي. بعد كل شيء، تلقينا صواريخ فوق القدس - كل شيء مسجل باسمه".
ومساء أمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لابيد أنهما اتفقا على حل الكنيست "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك، على أن يتولى لابيد رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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06:31 GMT
ومن المقرر أن يتم عرض قانون حل الكنيست على البرلمان الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدخل إسرائيل بعد تمريره في فترة انتقالية حتى 25 أكتوبر موعد إجراء جولة انتخابات ستكون الخامسة منذ أبريل/نيسان 2019، أي منذ أقل من 4 سنوات.
وتشكل الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل في 13 يونيو/حزيران 2021، ليسدل بذلك الستار على 12 عاما متواصلة قضاها نتنياهو زعيم حزب "الليكود" رئيسا للوزراء.
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