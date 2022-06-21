https://arabic.sputniknews.com/20220621/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إيران-غدا-الأربعاء-1064014825.html
وزير الخارجية الروسي يصل إيران غدا الأربعاء
وزير الخارجية الروسي يصل إيران غدا الأربعاء
أعلن المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيصل إيران يوم غد الأربعاء. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T21:35+0000
2022-06-21T21:35+0000
2022-06-21T21:35+0000
سيرغي لافروف
أخبار إيران
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موسكو - سبوتنيك. وكتب أوليانوف على تليغرام "غدا سيقوم لافروف بزيارة رسمية إلى إيران".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ناقش لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات مفاوضات الاتفاق النووي.ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، في ذلك التوقيت، فقد تم التركيز خلال الاتصال على الوضع حول مفاوضات استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.وتبادل الطرفان أيضًا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.وتوقفت منذ آذار/ مارس الماضي مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بسبب خلافات متبقية بين طهران وواشنطن.وكانت إيران والقوى الغربية في اتفاق عام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) قد بدأت قبل أكثر من عام مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/وفد-فنزويلي-يعتزم-لقاء-لافروف-على-هامش-منتدى-سانت-بطرسبرغ-1063623431.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أخبار إيران
وزير الخارجية الروسي يصل إيران غدا الأربعاء
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أعلن المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيصل إيران يوم غد الأربعاء.
موسكو - سبوتنيك. وكتب أوليانوف على تليغرام "غدا سيقوم لافروف بزيارة رسمية إلى إيران".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ناقش لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات مفاوضات الاتفاق النووي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية
، في ذلك التوقيت، فقد تم التركيز خلال الاتصال على الوضع حول مفاوضات استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.
وتبادل الطرفان أيضًا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.
وتوقفت منذ آذار/ مارس الماضي مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بسبب خلافات متبقية بين طهران وواشنطن.
وكانت إيران والقوى الغربية في اتفاق عام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) قد بدأت قبل أكثر من عام مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.