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https://arabic.sputniknews.com/20220615/وفد-فنزويلي-يعتزم-لقاء-لافروف-على-هامش-منتدى-سانت-بطرسبرغ-1063623431.html
وفد فنزويلي يعتزم لقاء لافروف على هامش منتدى سانت بطرسبرغ
وفد فنزويلي يعتزم لقاء لافروف على هامش منتدى سانت بطرسبرغ
يعتزم نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز ووزير الخارجية كارلوس رافائيل فاريا لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر سبيف الاقتصادي في سانت... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T08:38+0000
2022-06-15T08:47+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
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قال رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين لوكالة "سبوتنيك": "سيكون هناك اجتماع بين ديلسي رودريغيز وسيرغي لافروف، سيشارك أيضا وزير الخارجية الفنزويلي في الاجتماع".ستعقد النسخة الخامسة والعشرون لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو. وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا، منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/السيسي-يشارك-بوتين-جلسة-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي--1063612109.html
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روسيا, منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

وفد فنزويلي يعتزم لقاء لافروف على هامش منتدى سانت بطرسبرغ

08:38 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 15.06.2022)
© وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصورزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© وزارة الخارجية الروسية
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يعتزم نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز ووزير الخارجية كارلوس رافائيل فاريا لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر سبيف الاقتصادي في سانت بطرسبرغ.
قال رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين لوكالة "سبوتنيك": "سيكون هناك اجتماع بين ديلسي رودريغيز وسيرغي لافروف، سيشارك أيضا وزير الخارجية الفنزويلي في الاجتماع".
ستعقد النسخة الخامسة والعشرون لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو. وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.
كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا، منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
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