https://arabic.sputniknews.com/20220621/ولي-العهد-السعودي-يصل-إلى-الأردن-قادما-من-القاهرة-فيديو-1064008080.html
ولي العهد السعودي يصل إلى الأردن قادما من القاهرة... فيديو
ولي العهد السعودي يصل إلى الأردن قادما من القاهرة... فيديو
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الثلاثاء، قادماً من القاهرة في إطار جولة تشمل تركيا أيضا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T18:21+0000
2022-06-21T18:21+0000
2022-06-21T18:21+0000
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وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مطار الملكة علياء الدولي لدى وصوله إلى الأردن.وكان ولي العهد السعودي قادما من القاهرة، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشهدت زيارته توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية، بدأت بزيارة مصر الاثنين، ثم الأردن، وبعدها إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيارة-ولي-العهد-السعودي-للأردن-أهداف-سياسية-وفوائد-اقتصادية-1063791738.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الأردن, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي
ولي العهد السعودي يصل إلى الأردن قادما من القاهرة... فيديو
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الثلاثاء، قادماً من القاهرة في إطار جولة تشمل تركيا أيضا.
وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مطار الملكة علياء الدولي لدى وصوله إلى الأردن
.
وكان ولي العهد السعودي قادما من القاهرة، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشهدت زيارته توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.
وتأتي زيارة محمد بن سلمان
إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية، بدأت بزيارة مصر الاثنين، ثم الأردن، وبعدها إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.