https://arabic.sputniknews.com/20220622/إسرائيل-تهدد-باجتياح-لبنان--1064065823.html

إسرائيل تهدد باجتياح لبنان

إسرائيل تهدد باجتياح لبنان

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، باجتياح لبنان، قائلا إنه إذا طلب من جيش بلاده تنفيذ عملية عسكرية هناك فستكون "قوية ودقيقة"، وسيدفع... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T19:05+0000

2022-06-22T19:05+0000

2022-06-22T19:05+0000

بيني غانتس

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg

جاء ذلك في تغريدات نشرها غانتس على حسابه بموقع تويتر عقب مشاركته في الاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على حرب لبنان الأولى عام 1982 المعروف في إسرائيل بـ "عملية سلام الجليل".وقال غانتس: "إذا طُلب منا القيام بعملية في لبنان، فستكون قوية ودقيقة. وستفرض ثمنا باهظا على حزب الله ودولة لبنان".وأضاف: "في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا محصنة".وأكد أنه خلال عملية عسكرية محتملة، ستتلقى الجبهة الداخلية الإسرائيلية صواريخ من "حزب الله"، وقال إن هناك استعدادات لهذا السيناريو بما في ذلك من خلال حماية وتعزيز الصلة بين الجيش ورؤساء السلطات والسكان.وهدد غانتس لبنان قائلا: "نحن جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور".وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا نريد حربا ونحن مستعدون للذهاب بعيدا جدا في طريق السلام والتسوية، مثل الحدود البحرية بيننا وبين لبنان، والتي يجب أن نختتمها بشكل سريع وعادل".ومضى بقوله: "بالنسبة للاقتصاد اللبناني المحتضر، سيكون هذا بمثابة نسمة هواء، وآمل أن يكون أيضا خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة".وقال غانتس: "صراعنا ليس مع مواطني لبنان، الذين مددنا لهم أيدينا مرات عديدة، بما في ذلك في العام الماضي".وختم تغريداته بالقول: "هناك مسارات يمكننا السير خلالها، يجب أن يتحلى الجانب الآخر بالشجاعة لبدء المسير".يشار إلى أن حرب لبنان الأولى بدأت في 6 يونيو/حزيران 1982، وأدت إلى احتلال إسرائيل لجنوب لبنان حتى عام 1985، وقتل في هذه الحرب 654 جنديا وضابطا إسرائيليا.

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بيني غانتس, لبنان