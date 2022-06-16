https://arabic.sputniknews.com/20220616/قانا-مقابل-كاريش-ما-تداعيات-صفقة-لبنان-الجديدة-لترسيم-الحدود-البحرية-1063741611.html

قانا مقابل كاريش... ما تداعيات صفقة لبنان الجديدة لترسيم الحدود البحرية؟

قانا مقابل كاريش... ما تداعيات صفقة لبنان الجديدة لترسيم الحدود البحرية؟

في خضم المباحثات القائمة لترسيم الحدود البحرية، كشفت تقارير إعلامية تقديم لبنان لعرض جديد، أبرزه التنازل عن الخط 29 للتفاوض والتمسك بالخط 23. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T19:00+0000

2022-06-16T19:00+0000

2022-06-16T19:00+0000

العالم العربي

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

ترسيم الحدود

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وكشفت مسؤول أن لبنان "طرح زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالي 1200". وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمر به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش، وفقا لـ"العربية".وفي السابق طالب الوفد العسكري اللبناني المشارك في المفاوضات الحدودية بمساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29، بعدما كانت تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.وطرح البعض تساؤلات بشأن نجاح العرض الجديد الذي قدمه لبنان في إنهاء أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل، وتداعيات تنازل بيروت عن الخط 29 كحد للتفاوض.مطالب لبنانيةاعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني داوود رمال، أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لم تصل لأي مرحلة عملية، لكنها تحركت من جديد في ضوء وصول باخرة الإنتاج إلى البحر الفلسطيني المحتل والتي قيل إنها يونانية ليتبين أنها متعددة الجنسيات.وأكد أن الجواب اللبناني الشفهي تضمن عدة أمور، أهمها العودة السريعة إلى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وبوساطة مسهلة للجانب الأمريكي، وأن لبنان لن يقبل بأقل من الخط 23 إضافة إلى حقل قانا بالكامل.وتابع: "كما طالب لبنان بامتناع إسرائيل عن القيام بأي نشاط استثماري استكشافي إو إنتاجي في المنطقة المتنازع عليها، إضافة إلى تسهيلات أمريكية لعمل الشركات التي فازت بالعروض للاستكشاف والإنتاج من البحر اللبناني"، مؤكدا أن لبنان قدم أقصى ما يمكن تقديمه والكرة الآن في الملعب الأمريكي والإسرائيلي".صفقة سياسيةبدوره اعتبر أسامة وهبي، المحلل السياسي والناشط المدني اللبناني أن هناك شبه إجماع بين القوى السياسية الحاكمة في لبنان للتراجع عن الخط 29 والعودة للخط 23، واشتراط حقل قانا بالكامل للبنان مقابل حقل كاريش بالكامل لإسرائيل.وأكد أن الجيش اللبناني أثبت بالوثائق والمستندات العلمية أن الخط 29 هو حق لبناني بالكامل، مع أن السلطة السياسة كلفت الجيش اللبناني بإعداد الدراسات وترأس الوفد للمفاوضات غير المباشرة، إلا أنه لم يلتزم بتوصيات الجيش اللبناني واعتبره رأيًا غير ملزم، مشيرا إلى أن هذا يأتي بالتزامن مع توقيع اتفاق ثلاثي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لنقل الغاز إلى أوروبا.وأوضح أن هناك تكتما من قبل السلطة اللبنانية والطرف الأمريكي عن تفاصيل هذه الصفقة، إلا أن الخط 29 أصبح من الماضي، وتم التنازل عنه بالكامل، مقابل بعض التقديمات التي لا تثمن ولا تغني من جوع تقدم للسلطة السياسية وليس للبنان كبلد.ويرى وهبي أن حقل قانا من غير المؤكد أنه يحتوي على كميات كبيرة من الغاز، بينما حقل كاريش أجريت عليه الدراسات من قبل إسرائيل، وهناك منصة جاءت للتنقيب عن الغاز، وخلال 3 أشهر من المقرر أن يتم تصدير الغاز من هذا الحقل.وأوضح أن لبنان بات مكشوفًا وضعيفًا في هذه المفاوضات، حيث تم جر السلطة السياسية لهذه المحادثات جرًا، بعد أن أحدثت انهيارًا كاملًا في لبنان، والطرف الأقوى هو إسرائيل والوسيط الأمريكي المنحاز له بالكامل.واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء الماضي، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا.وقدم عون خلال اللقاء، ردا على المقترح الأمريكي السابق، فيما يتعلق بالنزاع اللبناني الإسرائيلي على الحدود البحرية، وفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين، وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/هل-ينجح-الوسيط-الأمريكي-في-تسوية-ملف-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1063578051.html

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