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https://arabic.sputniknews.com/20220622/إيرادات-فيلم-توم-كروز-الأخير-تتخطى-كل-التوقعات-1064060697.html
إيرادات فيلم توم كروز الأخير تتخطى كل التوقعات
إيرادات فيلم توم كروز الأخير تتخطى كل التوقعات
تخطى فيلم Top Gun: Maverick منذ صدوره في أواخر شهر مايو/أيار كل التوقعات، بعد أن تجاوزت أرباحه عتبة 900 مليون دولار في غضون 25 يوما فقط. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:32+0000
2022-06-22T16:32+0000
العالم
فيلم
توم كروز
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وبحسب موقع "collider" المتخصص بصناعة السينما، لا يرغب المعجبون في مشاهدة فيلم النجم الأمريكي الشهير توم كروز، بل يريدون أيضا إعادة التجربة مرة أخرى. وبحسب مصادر مطلعة للموقع فقد عاد 16% من الجمهور لمشاهدة الفيلم خلال عطلات نهاية الأسبوع الأربعة منذ الإصدار المحلي، فيما عاد 4% منهم 3 مرات أو أكثر.ولا يعد هذا النجاح فقط كأفضل فيلم افتتاحي لبطله كروز، بل أصبح الآن فيلمه الأعلى إيرادا على الإطلاق خلال 25 يوما فقط، متجاوزا أرباح فيلمه السابق "المهمة المستحيلة – السقوط"، إضافة إلى أنه ثاني أعلى ربح على الإطلاق لعمل سينمائي تنتجه شركة Paramount Pictures، بعد فيلم James Cameron Titanic.وشهد الفيلم إقبالا مدهشا في 23 سوقا، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل، حيث تفوق على عدة أفلام تم إنتاجها هذا العام مثل فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness من إنتاج شركة "مارفل" باعتباره الفيلم المحلي الأعلى ربحا لعام 2022، في حين تشتد المنافسة بينهما في شباك التذاكر العالمية، ليتخلف فيلم كروز حتى الآن بحوالي 40 مليون دولار فقط.
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العالم, فيلم, توم كروز

إيرادات فيلم توم كروز الأخير تتخطى كل التوقعات

16:32 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Tchesnokova / الذهاب إلى بنك الصورتوم كروز
توم كروز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Tchesnokova
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تخطى فيلم Top Gun: Maverick منذ صدوره في أواخر شهر مايو/أيار كل التوقعات، بعد أن تجاوزت أرباحه عتبة 900 مليون دولار في غضون 25 يوما فقط.
وبحسب موقع "collider" المتخصص بصناعة السينما، لا يرغب المعجبون في مشاهدة فيلم النجم الأمريكي الشهير توم كروز، بل يريدون أيضا إعادة التجربة مرة أخرى. وبحسب مصادر مطلعة للموقع فقد عاد 16% من الجمهور لمشاهدة الفيلم خلال عطلات نهاية الأسبوع الأربعة منذ الإصدار المحلي، فيما عاد 4% منهم 3 مرات أو أكثر.
ولا يعد هذا النجاح فقط كأفضل فيلم افتتاحي لبطله كروز، بل أصبح الآن فيلمه الأعلى إيرادا على الإطلاق خلال 25 يوما فقط، متجاوزا أرباح فيلمه السابق "المهمة المستحيلة – السقوط"، إضافة إلى أنه ثاني أعلى ربح على الإطلاق لعمل سينمائي تنتجه شركة Paramount Pictures، بعد فيلم James Cameron Titanic.
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وشهد الفيلم إقبالا مدهشا في 23 سوقا، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل، حيث تفوق على عدة أفلام تم إنتاجها هذا العام مثل فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness من إنتاج شركة "مارفل" باعتباره الفيلم المحلي الأعلى ربحا لعام 2022، في حين تشتد المنافسة بينهما في شباك التذاكر العالمية، ليتخلف فيلم كروز حتى الآن بحوالي 40 مليون دولار فقط.
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