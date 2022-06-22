https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الأفغانية-نتواصل-مع-روسيا-بشأن-إمكانية-مساعدتنا-في-كارثة-الزلزال-1064029822.html

الخارجية الأفغانية: نتواصل مع روسيا بشأن إمكانية مساعدتنا في كارثة الزلزال

الخارجية الأفغانية: نتواصل مع روسيا بشأن إمكانية مساعدتنا في كارثة الزلزال

قالت وزارة الخارجية الأفغانية، إنها على تواصل مع روسيا عبر القنوات الدبلوماسية فيما يخص الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T09:55+0000

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وقال متحدث الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن على اتصال مع روسيا الاتحادية من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، ونشكر جميع الدول والمؤسسات على عرض المساعدة".وفي السياق، صرح مدير مديرية الثقافة والإعلام في ولاية بكتيكا أمين حذيفة لـ"سبوتنيك"، بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل ونحو 1500 مصاب.وأضاف: "لدينا أكثر من ألف شهيد وأكثر من 1500 جريح، العديد من القرى دُمرت، ندعو وسائل الإعلام الدولية والدول لتقديم المساعدة في هذه الأزمة الإنسانية".وكان نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث في حكومة طالبان مولوي شرف الدين مسلم، قد أعلن في مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 920 قتيلا ونحو 610 مصابين.يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد مبعوث الاتحاد الأوروبي لأفغانستان، توماس نيكلاسون، أن الاتحاد يراقب الوضع في أعقاب الزلزال ومستعد لتقديم المساعدات اللازمة للأشخاص والمجتمعات المتضررة.وفي وقت سابق اليوم، صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، مدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، لـ"سبوتنيك"، بأن موسكو مستعدة للمساعدة حال طلبت كابول منها ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/مسؤول-بطالبان-لـسبوتنيك-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-أفغانستان-إلى-أكثر-من-ألف-قتيل-و1500-مصاب-1064029303.html

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