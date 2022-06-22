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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الروسية-رفض-واشنطن-السماح-لرحلة-جوية-روسية-لإجلاء-دبلوماسيين-سيقابله-إجراءات-جوابية-1064060077.html
الخارجية الروسية: رفض واشنطن السماح لرحلة جوية روسية لإجلاء دبلوماسيين سيقابله إجراءات جوابية
الخارجية الروسية: رفض واشنطن السماح لرحلة جوية روسية لإجلاء دبلوماسيين سيقابله إجراءات جوابية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تسمح بهبوط رحلة خاصة تابعة لهيئة الطيران الروسي لإجلاء دبلوماسيين روس وأفراد أسرهم. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:21+0000
2022-06-22T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "يواصل الجانب الأميركي التدمير المنهجي للعلاقات الثنائية، التي هي من دون ذلك في حالة يرثى لها. وقد خطت واشنطن خطوة عدائية أخرى تجاه بلدنا من خلال عدم إصدار تصريح لهبوط طائرة خاصة تابعة لهيئة الطيران الروسي، التي كان من المفترض أن تنقل (دبلوماسيين) موظفي البعثات الخارجية الروسية وأفراد عائلاتهم إلى ديارهم".وأضاف البيان: "اختارت إدارة بايدن، أن تتجاهل تماما حقيقة أنه، في الجوهر، يجري الحديث عن عملية إنسانية، حيث كان من المفترض، أن تصل طائرتنا من أجل نقل زملائنا، الذين أمرتهم وزارة الخارجية سابقًا بمغادرة الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 شباط/فبراير الماضي، 12 دبلوماسيا روسيا من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب بهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 7 مارس/مارس، كما أبلغت واشنطن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها قررت طرد موظف روسي آخر يعمل في الأمانة العامة للمنظمة.ويأتي ذلك، تزامنا مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءا من عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تقضي-على-مجموعة-من-المرتزقة-الأجانب-وتحصل-على-جوائز-ثمينة-1064056004.html
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: رفض واشنطن السماح لرحلة جوية روسية لإجلاء دبلوماسيين سيقابله إجراءات جوابية

16:21 GMT 22.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تسمح بهبوط رحلة خاصة تابعة لهيئة الطيران الروسي لإجلاء دبلوماسيين روس وأفراد أسرهم.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "يواصل الجانب الأميركي التدمير المنهجي للعلاقات الثنائية، التي هي من دون ذلك في حالة يرثى لها. وقد خطت واشنطن خطوة عدائية أخرى تجاه بلدنا من خلال عدم إصدار تصريح لهبوط طائرة خاصة تابعة لهيئة الطيران الروسي، التي كان من المفترض أن تنقل (دبلوماسيين) موظفي البعثات الخارجية الروسية وأفراد عائلاتهم إلى ديارهم".
وأضاف البيان: "اختارت إدارة بايدن، أن تتجاهل تماما حقيقة أنه، في الجوهر، يجري الحديث عن عملية إنسانية، حيث كان من المفترض، أن تصل طائرتنا من أجل نقل زملائنا، الذين أمرتهم وزارة الخارجية سابقًا بمغادرة الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري".

"مثل هذا السلوك المشكوك به من قبل السلطات الأمريكية لن يمر دون رد، وكما حذرنا سابقاً، في حال جرى رفض استقبال الطائرة الروسية الخاصة، ستتبع هذا حتماً إجراءات جوابية، بما في ذلك وذات طابع غير متكافئ، والتي سنقوم بالإخطار عنها في الوقت المناسب، من خلال القنوات الدبلوماسية".

وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
وزارة الخارجية الروسية
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 شباط/فبراير الماضي، 12 دبلوماسيا روسيا من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب بهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 7 مارس/مارس، كما أبلغت واشنطن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها قررت طرد موظف روسي آخر يعمل في الأمانة العامة للمنظمة.
قوات جمهورية دونيتسك تغادر مدينة ماريوبول بعد تحريرها من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقضي على مجموعة من المرتزقة الأجانب وتحصل على "جوائز ثمينة"
15:02 GMT
ويأتي ذلك، تزامنا مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.
كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءا من عام 2014.
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