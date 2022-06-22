https://arabic.sputniknews.com/20220622/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تقضي-على-مجموعة-من-المرتزقة-الأجانب-وتحصل-على-جوائز-ثمينة-1064056004.html

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقضي على مجموعة من المرتزقة الأجانب وتحصل على "جوائز ثمينة"

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقضي على مجموعة من المرتزقة الأجانب وتحصل على "جوائز ثمينة"

استطاع مقاتلو جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، تحييد مجموعة كاملة من المرتزقة الأجانب خلال عمليات تحرير بعض مناطق الجمهورية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T15:02+0000

2022-06-22T15:02+0000

2022-06-22T15:02+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وقال القيادي العسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية، اللفتنانت كولونيل أندريه ماروتشكو، إن قوات دونيتسك حيدت مجموعة من المرتزقة الأجانب في منطقتي غورسكي وزولوتوي، أثناء تطويقها لمجموعة أوكرانية كانت متواجدة هناك.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن الجنود الأوكرانيين خسروا في مناطق غورسكي وبودلسنوي وفروبوفكا أكثر من 60% من مقاتليهم، ثم رفضوا اتباع أوامر قيادتهم وتركوا مواقعهم دون إذن.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/أمريكا-نتواصل-مع-روسيا-بشأن-الأميركيين-الذين-قبض-عليهم-يقاتلون-في-أوكرانيا-1064009665.html

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