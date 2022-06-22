https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-الوفاء-بالتزاماتها-بشأن-صادرات-الحبوب-والطاقة--1064025668.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:55+0000
2022-06-22T08:55+0000
2022-06-22T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا باستخدام السفن الأجنبية".وأضافت: "بدورنا، نؤكد من جديد استعدادنا لمواصلة الوفاء بالتزاماتنا لتصدير الحبوب والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات المهمة".وتابعت زاخاروفا: "على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة، فإننا نواصل توفير الغذاء تجارياً من خلال القنوات الثنائية ونقديم المساعدة الغذائية للمحتاجين من خلال برنامج الغذاء العالمي، ولا سيما اليمن وقيرغيزستان ولبنان والسودان وطاجيكستان وكوبا".وأضافت أن الجانب الروسي يحث ممثلي الدول الغربية والأمم المتحدة على الامتناع عن الاتهامات الباطلة لروسيا بأنها تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-نشاطات-لافروف-المستقبلية-1064025214.html
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا باستخدام السفن الأجنبية".
وأضافت: "بدورنا، نؤكد من جديد استعدادنا لمواصلة الوفاء بالتزاماتنا لتصدير الحبوب والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات المهمة".
وتابعت زاخاروفا: "على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة، فإننا نواصل توفير الغذاء تجارياً من خلال القنوات الثنائية ونقديم المساعدة الغذائية للمحتاجين من خلال برنامج الغذاء العالمي، ولا سيما اليمن وقيرغيزستان ولبنان والسودان وطاجيكستان وكوبا".
وأضافت أن الجانب الروسي يحث ممثلي الدول الغربية والأمم المتحدة على الامتناع عن الاتهامات الباطلة لروسيا بأنها تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا.