https://arabic.sputniknews.com/20220622/باكستان-تقدم-الإغاثة-اللازمة-لحكومة-أفغانستان-على-خلفية-الزلزال-1064063233.html
باكستان تقدم الإغاثة اللازمة لحكومة أفغانستان على خلفية الزلزال
باكستان تقدم الإغاثة اللازمة لحكومة أفغانستان على خلفية الزلزال
أعربت حكومة باكستان عن حزنها لوقوع ضحايا في أفغانستان إثر سقوط ضحايا جراء زلزال مدمر ضرب مناطق مختلفة من البلاد، اليوم الأربعاء. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T17:19+0000
2022-06-22T17:19+0000
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العالم
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
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وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعم بلاده لحكومة أفغانستان حيث وجه السلطات المعنية بتوفير الإغاثة اللازمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان تقف مع أفغانستان في محنتها من خلال تواصل السلطات الباكستانية مع الجانب الأفغاني لبحث آلية تقديم المساعدات الممكنة.كما أعلنت القوات المسلحة الباكستانية استعدادها لتقديم ما يمكن من دعم ومساندة للسلطات الأفغانية لإغاثة المنكوبين بالزلزال.وأسفرت الهزة الأرضية التي ضربت محافظة بكتيكا في أفغانستان بقوة 6.1 درجة على مقياس رختر فجر اليوم، عن مصرع أكثر من ألف شخص وإصابة 1500 آخرين على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الهلال-الأحمر-التركي-يستنفر-فرقه-العاملة-في-أفغانستان-لإغاثة-المتضررين-من-الزلزال-المدمر-1064056817.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان
باكستان تقدم الإغاثة اللازمة لحكومة أفغانستان على خلفية الزلزال
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أعربت حكومة باكستان عن حزنها لوقوع ضحايا في أفغانستان إثر سقوط ضحايا جراء زلزال مدمر ضرب مناطق مختلفة من البلاد، اليوم الأربعاء.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعم بلاده لحكومة أفغانستان حيث وجه السلطات المعنية بتوفير الإغاثة اللازمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية
.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان تقف مع أفغانستان في محنتها من خلال تواصل السلطات الباكستانية مع الجانب الأفغاني لبحث آلية تقديم المساعدات الممكنة.
كما أعلنت القوات المسلحة الباكستانية استعدادها لتقديم ما يمكن من دعم ومساندة للسلطات الأفغانية لإغاثة المنكوبين بالزلزال.
وأسفرت الهزة الأرضية التي ضربت محافظة بكتيكا في أفغانستان
بقوة 6.1 درجة على مقياس رختر فجر اليوم، عن مصرع أكثر من ألف شخص وإصابة 1500 آخرين على الأقل.