https://arabic.sputniknews.com/20220622/رئيس-حكومة-كردستان-حققنا-بـ5-من-إيرادات-العراق-ما-عجزت-الحكومة-الاتحادية-عن-تحقيقه-بـ95-1064023166.html
رئيس حكومة كردستان: حققنا بـ5% من إيرادات العراق ما عجزت الحكومة الاتحادية عن تحقيقه بـ95%
رئيس حكومة كردستان: حققنا بـ5% من إيرادات العراق ما عجزت الحكومة الاتحادية عن تحقيقه بـ95%
قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن 95% من إيرادات العراق بيد الحكومة الاتحادية، بينما يحصل الإقليم على 5% فقط. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:51+0000
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وأضاف بارزاني أن "إقليم كردستان حقق بـ 5% فقط من إيرادات العراق ما عجزت الحكومة العراقية عن تحقيقه بـ 95% من إيرادات البلد".وأوضح، بحسب موقع "رووداو ديجيتال"، أن "95% من إيرادات العراق بيد الحكومة العراقية، لكنها لم تتمكن من توفير الخدمات، حيث قطاعات مياه الشرب، الصحة، التربية والتعاليم متخلفة جداً مقارنة بنظيرتها في كردستان".وأضاف: "نحن متقدمون كثيراً ولقد حققنا ذلك بـ 5% فقط من إيرادات العراق، ورغم النواقص التي نعاني منها، إلا أن كردستان أصحبت ملجأ لملايين العراقيين الذي قدموا إلى هنا سواء بسبب الأزمات الاقتصادية أو الأمنية".وأكد بارزاني أن:ولفت رئيس حكومة الإقليم إلى أنه كان عضوا في "الوفد الذي ساهم في كتابة الدستور في بغداد، وواحدة من أهم النقاط بالنسبة لنا تمثلت في استخدام الثروات الطبيعية في كردستان من أجل خدمة شعب كوردستان".وأكد أن "الثروات الطبيعية لكوردستان كانت تسرق لغاية عام 2003 وتتحول إلى قنابل استخدموها لتدمير بلدنا. لقد استخدمت ثرواتنا ضد بلدنا وضد مواطنينا، حيث تحولت إلى سلاح وأسلحة كيماوية، وارتكبت كل تلك الجرائم بحق أهالي كوردستان بثرواتنا التي لم تستخدم لشي إلا للتدمير، والأنفال".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/تأسيس-شركتين-للنفط-في-كردستان-العراق-خطوة-نحو-التوافق-أم-الصدام-مع-بغداد-1063835064.html
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رئيس حكومة كردستان: حققنا بـ5% من إيرادات العراق ما عجزت الحكومة الاتحادية عن تحقيقه بـ95%
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قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن 95% من إيرادات العراق بيد الحكومة الاتحادية، بينما يحصل الإقليم على 5% فقط.
وأضاف بارزاني أن "إقليم كردستان حقق بـ 5% فقط من إيرادات العراق ما عجزت الحكومة العراقية عن تحقيقه بـ 95% من إيرادات البلد".
وأوضح، بحسب موقع "رووداو ديجيتال"،
أن "95% من إيرادات العراق بيد الحكومة العراقية، لكنها لم تتمكن من توفير الخدمات، حيث قطاعات مياه الشرب، الصحة، التربية والتعاليم متخلفة جداً مقارنة بنظيرتها في كردستان".
وأضاف: "نحن متقدمون كثيراً ولقد حققنا ذلك بـ 5% فقط من إيرادات العراق، ورغم النواقص التي نعاني منها، إلا أن كردستان أصحبت ملجأ لملايين العراقيين الذي قدموا إلى هنا سواء بسبب الأزمات الاقتصادية أو الأمنية".
"العراقيين يرون في كردستان منطقة آمنة لذا جاؤوا إليها. إذا كان وضع العراق أفضل، لماذا يأتون من المناطق الآخرى إلى إقليم كوردستان؟".
ولفت رئيس حكومة الإقليم إلى أنه كان عضوا في "الوفد الذي ساهم في كتابة الدستور في بغداد، وواحدة من أهم النقاط بالنسبة لنا تمثلت في استخدام الثروات الطبيعية في كردستان من أجل خدمة شعب كوردستان".
وأكد أن "الثروات الطبيعية لكوردستان كانت تسرق لغاية عام 2003 وتتحول إلى قنابل استخدموها لتدمير بلدنا. لقد استخدمت ثرواتنا ضد بلدنا وضد مواطنينا، حيث تحولت إلى سلاح وأسلحة كيماوية، وارتكبت كل تلك الجرائم بحق أهالي كوردستان بثرواتنا التي لم تستخدم لشي إلا للتدمير، والأنفال".