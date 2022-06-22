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https://arabic.sputniknews.com/20220622/رئيس-وزراء-سريلانكا-يعلن-انهيار-اقتصاد-البلاد-وعدم-القدرة-على-دفع-مستحقات-واردات-البترول-1064028767.html
رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد وعدم القدرة على دفع مستحقات واردات البترول
رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد وعدم القدرة على دفع مستحقات واردات البترول
أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، اليوم الأربعاء، انهيار اقتصاد البلاد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:41+0000
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وقال ويكريميسينغه، إن "اقتصاد البلاد إنهار ولم نعد قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".وكان حاكم ​المصرف المركزي​ في ​سريلانكا​، ناندلال ويراسينغه، أعلن في 19 مايو/ أيار الماضي، أنه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار ​دولار​".ويعاني سكان سريلانكا، منذ أشهر، من شح في الطعام و​الأدوية​ والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي​ وتضخم قياسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/بعد-نفاد-الخيارات-سريلانكا-تفرض-نظام-حصص-الوقود-بسبب-أزمتها-التاريخية-1063472518.html
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أخبار العالم الآن

رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد وعدم القدرة على دفع مستحقات واردات البترول

09:41 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAرئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، مع السفير الأمريكي في سيرلانكا والمالديف
رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، مع السفير الأمريكي في سيرلانكا والمالديف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، اليوم الأربعاء، انهيار اقتصاد البلاد.
وقال ويكريميسينغه، إن "اقتصاد البلاد إنهار ولم نعد قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".
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بعد نفاد الخيارات... سريلانكا تفرض نظام "حصص الوقود" بسبب أزمتها التاريخية
12 يونيو, 10:11 GMT
وكان حاكم ​المصرف المركزي​ في ​سريلانكا​، ناندلال ويراسينغه، أعلن في 19 مايو/ أيار الماضي، أنه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار ​دولار​".
ويعاني سكان سريلانكا، منذ أشهر، من شح في الطعام و​الأدوية​ والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي​ وتضخم قياسي.
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