https://arabic.sputniknews.com/20220622/رئيس-وزراء-سريلانكا-يعلن-انهيار-اقتصاد-البلاد-وعدم-القدرة-على-دفع-مستحقات-واردات-البترول-1064028767.html
رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد وعدم القدرة على دفع مستحقات واردات البترول
رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد وعدم القدرة على دفع مستحقات واردات البترول
أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، اليوم الأربعاء، انهيار اقتصاد البلاد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:41+0000
2022-06-22T09:41+0000
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وقال ويكريميسينغه، إن "اقتصاد البلاد إنهار ولم نعد قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".وكان حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، ناندلال ويراسينغه، أعلن في 19 مايو/ أيار الماضي، أنه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار".ويعاني سكان سريلانكا، منذ أشهر، من شح في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي وتضخم قياسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/بعد-نفاد-الخيارات-سريلانكا-تفرض-نظام-حصص-الوقود-بسبب-أزمتها-التاريخية-1063472518.html
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أخبار العالم الآن
رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد وعدم القدرة على دفع مستحقات واردات البترول
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أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، اليوم الأربعاء، انهيار اقتصاد البلاد.
وقال ويكريميسينغه، إن "اقتصاد البلاد إنهار ولم نعد قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وكان حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، ناندلال ويراسينغه، أعلن في 19 مايو/ أيار الماضي، أنه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار".
ويعاني سكان سريلانكا، منذ أشهر، من شح في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي وتضخم قياسي.