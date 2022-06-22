https://arabic.sputniknews.com/20220622/غانتس-يلغي-تجميد-زيادة-العمال-من-غزة-إلى-إسرائيل-1064069878.html
غانتس يلغي تجميد زيادة العمال من غزة إلى إسرائيل
غانتس يلغي تجميد زيادة العمال من غزة إلى إسرائيل
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الليلة (الأربعاء) زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة بألفين، وذلك بعد تجميد القرار في أعقاب إطلاق... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T21:27+0000
2022-06-22T21:27+0000
2022-06-22T21:27+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
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وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن غانتس قرر بعد تقييم أمني زيادة التصاريح لعمال قطاع غزة بمقدار ألفين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العمال من القطاع المسموح لهم بالعمل داخل إسرائيل إلى 14 ألفا.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن يوم السبت الماضي تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة.والخميس الماضي، صادق غانتس على زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة لقطاع غزة بواقع 2000 تصريح إضافي.وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة "القبة الحديدية"، اعترضت قذيفة صاروخية جرى إطلاقها من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان جنوبي البلاد.وكان هذا هو الصاروخ الأول الذي يتم إطلاقه من القطاع منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، والأول على عسقلان منذ عملية "حارس الأسوار" في مايو /آيار 2021.ورد الجيش الإسرائيلي بقصف ما قال إنها مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" داخل قطاع غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إسرائيل-تقرر-زيادة-عدد-عمال-غزة-المسموح-لهم-بدخول-البلاد-1063722475.html
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس
غانتس يلغي تجميد زيادة العمال من غزة إلى إسرائيل
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قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الليلة (الأربعاء) زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة بألفين، وذلك بعد تجميد القرار في أعقاب إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل مساء الجمعة الماضي.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم
"، إن غانتس قرر بعد تقييم أمني زيادة التصاريح لعمال قطاع غزة بمقدار ألفين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العمال من القطاع المسموح لهم بالعمل داخل إسرائيل إلى 14 ألفا.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن يوم السبت الماضي تجميد زيادة حصة تصاريح العمل
والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة.
والخميس الماضي، صادق غانتس
على زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة لقطاع غزة بواقع 2000 تصريح إضافي.
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة "القبة الحديدية"، اعترضت قذيفة صاروخية جرى إطلاقها من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان جنوبي البلاد.
وكان هذا هو الصاروخ الأول الذي يتم إطلاقه من القطاع منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، والأول على عسقلان منذ عملية "حارس الأسوار" في مايو /آيار 2021.
ورد الجيش الإسرائيلي بقصف ما قال إنها مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" داخل قطاع غزة.