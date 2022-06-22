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https://arabic.sputniknews.com/20220622/محافظ-كالينينغراد-لن-يكون-هناك-تأخير-بوصول-البضائع-الى-كالينينغراد-بعد-تغيير-الطرق-1064023915.html
محافظ كالينينغراد: لن يكون هناك تأخير بوصول البضائع الى كالينينغراد بعد تغيير الطرق
محافظ كالينينغراد: لن يكون هناك تأخير بوصول البضائع الى كالينينغراد بعد تغيير الطرق
أعلن محافظ كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إنه لن يكون هناك تأخير بوصول البضائع إلى المدينة، وذلك بعد إعادة التوجيه عبر طرق العبور البحرية بدل الممرات البرية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:09+0000
2022-06-22T08:09+0000
روسيا
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ورد محافظ كالينينغراد أنتون أليخانوف خلال مقابلة مع برنامج "Soloviev Live" الخاص على سؤال عما إذا كانت إعادة التوجيه الطرق ستؤدي إلى تأخير محتمل في توريد البضائع إلى المدينة قائلا: "من الصعب أن نقول بشكل لا لبس فيه ما لن يحدث، فقد يكون هناك بعض التأخير في مرحلة التكيف مع الطريق البحري الجديد ليس إلا".وأضاف قائلا: "ولكن إذا عددنا أيام التوقف التي سببها الليتوانيون بشكل دوري لنا على الحدود البيلاروسية الليتوانية وعلى الحدود الروسية الليتوانية، فيمكننا القول أن كل شيء هنا متطابق من حيث التوقيت، ولن يكون هناك أي تأخير في شروط تسليم البضائع".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن ليتوانيا يجب أن تفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد.وقالت زاخاروفا: "آمل أن يكون لدى الليتوانيين بعض بقايا الاحتراف في تقييم الوضع، يجب أن يفهموا العواقب، وستأتي العواقب للأسف".
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محافظ كالينينغراد: لن يكون هناك تأخير بوصول البضائع الى كالينينغراد بعد تغيير الطرق

08:09 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Владимир Федоренкоقطار موسكو - كالينينغراد
قطار موسكو - كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Владимир Федоренко
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أعلن محافظ كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إنه لن يكون هناك تأخير بوصول البضائع إلى المدينة، وذلك بعد إعادة التوجيه عبر طرق العبور البحرية بدل الممرات البرية.
ورد محافظ كالينينغراد أنتون أليخانوف خلال مقابلة مع برنامج "Soloviev Live" الخاص على سؤال عما إذا كانت إعادة التوجيه الطرق ستؤدي إلى تأخير محتمل في توريد البضائع إلى المدينة قائلا: "من الصعب أن نقول بشكل لا لبس فيه ما لن يحدث، فقد يكون هناك بعض التأخير في مرحلة التكيف مع الطريق البحري الجديد ليس إلا".
وأضاف قائلا: "ولكن إذا عددنا أيام التوقف التي سببها الليتوانيون بشكل دوري لنا على الحدود البيلاروسية الليتوانية وعلى الحدود الروسية الليتوانية، فيمكننا القول أن كل شيء هنا متطابق من حيث التوقيت، ولن يكون هناك أي تأخير في شروط تسليم البضائع".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن ليتوانيا يجب أن تفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد.
وقالت زاخاروفا: "آمل أن يكون لدى الليتوانيين بعض بقايا الاحتراف في تقييم الوضع، يجب أن يفهموا العواقب، وستأتي العواقب للأسف".
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