https://arabic.sputniknews.com/20220622/مسؤول-عسكري-لقاء-مرتقب-بين-وزير-الدفاع-البيلاروسي-والروسي-في-موسكو-1064051265.html
مسؤول عسكري: لقاء مرتقب بين وزير الدفاع البيلاروسي والروسي في موسكو
مسؤول عسكري: لقاء مرتقب بين وزير الدفاع البيلاروسي والروسي في موسكو
أعلن رئيس قسم التعاون العسكري الدولي في الجيش البيلاروسي، العقيد فاليري ريفينكو، أن وزير الدفاع البيلاروسي سيلتقي نظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو في 24... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:57+0000
2022-06-22T13:57+0000
2022-06-22T13:57+0000
روسيا
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وقال ريفينكو لوكالة "سبوتنيك" إنه "في 24 حزيران / يونيو ، ستستضيف موسكو مؤتمرا لمجلس دفاع رابطة الدول المستقلة، الذي سيحضره وزير دفاع البيلاروسي فيكتور خرينين".وأضاف قائلا: "خلال هذا المؤتمر سيتم تنظيم لقاء بين وزير الدفاع البيلاروسي ونظيره الروسي لبحث كل القضايا المشتركة بين البلدين ولا سيما في المجال العسكري".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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روسيا
مسؤول عسكري: لقاء مرتقب بين وزير الدفاع البيلاروسي والروسي في موسكو
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أعلن رئيس قسم التعاون العسكري الدولي في الجيش البيلاروسي، العقيد فاليري ريفينكو، أن وزير الدفاع البيلاروسي سيلتقي نظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو في 24 يونيو/حزيران.
وقال ريفينكو لوكالة "سبوتنيك" إنه "في 24 حزيران / يونيو ، ستستضيف موسكو مؤتمرا لمجلس دفاع رابطة الدول المستقلة، الذي سيحضره وزير دفاع البيلاروسي فيكتور خرينين".
وأضاف قائلا: "خلال هذا المؤتمر سيتم تنظيم لقاء بين وزير الدفاع البيلاروسي ونظيره الروسي لبحث كل القضايا المشتركة بين البلدين ولا سيما في المجال العسكري".
وأعلن الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.