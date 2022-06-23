https://arabic.sputniknews.com/20220623/أنصار-الله-تبلغ-الأمم-المتحدة-ردها-على-مقترح-فتح-الطرق-في-تعز-1064123173.html

"أنصار الله" تبلغ الأمم المتحدة ردها على مقترح فتح الطرق في تعز

"أنصار الله" تبلغ الأمم المتحدة ردها على مقترح فتح الطرق في تعز

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، تقديمها ملاحظات على مقترح الأمم المتحدة الخاص بفتح طرق في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، ومحافظات... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T18:19+0000

2022-06-23T18:19+0000

2022-06-23T18:19+0000

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ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، عن مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية التابعة للجماعة، القول، إنه تم "تسليم الأمم المتحدة الملاحظات على مقترح الممثل الأممي لفتح الطرق في تعز وبعض المحافظات اليمنية".وأوضح أن "الطريق الأول يتضمن فتح طريق صالة – ابعر - الصرمين – الدمنة - الحوبان - خط صنعاء، والطريق الثاني (لحج -عدن) تتضمن الشريجة- كرش- الراهدة – الحوبان - خط صنعاء".وذكر أنه "بعد إتمام المرحلة الأولى، تواصل اللجان النقاش برعاية أممية لاستكمال البقية وفقا لما سيتم الاتفاق عليه".وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت الموافقة في وقت سابق على مقترح أممي يتضمن فتح 5 طرق في محافظة تعز وغيرها من ضمنها طريق رئيسي، معتبرة أنه يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز، مشترطة فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة القادمة.وترتبط مدينة تعز بأربع طرق رئيسية (المنفذ الشرقي والشمالي والشمال الشرقي والغربي) مؤدية إلى محافظات إب وذمار والحديدة ولحج، إلا أنها مغلقة حالياً من قوات جماعة "أنصار الله"، ما دفع المدنيين إلى استخدام طرق بديلة وعرة تطيل مدة الوصول إلى المدينة لساعات بدلاً عن دقائق.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/هل-تنهار-الهدنة-باليمن-إذا-لم-تقبل-أنصار-الله-فتح-الطرق-في-تعز؟-1063879450.html

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