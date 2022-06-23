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https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-بريطانيا-تتجه-نحو-الركود-1064073270.html
إعلام: بريطانيا تتجه نحو الركود
إعلام: بريطانيا تتجه نحو الركود
قال رئيس اتحاد الصناعة البريطاني المنتهية ولايته، كاران بيليموريا، إن بريطانيا تتجه "بالتأكيد" نحو الركود. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:13+0000
2022-06-23T06:13+0000
اقتصاد
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ويعتقد أنه بما أن البلاد تتجه "بالتأكيد" نحو الركود، يجب على الحكومة خفض الضرائب. وأضاف رئيس البنك المركزي: "قد يكون الوقت قد فات لتجنبه (الركود)، لكن إذا تحركنا بسرعة، يمكننا تقليل تأثيره إلى حد كبير".وحث بيليموريا السلطات على اتباع سياسة هجرة أكثر مرونة من أجل مواجهة النقص في الموظفين المؤهلين.أشارت التوقعات الصادرة يوم الأربعاء من قبل معهد الاقتصاد السويسري "KOF" إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد تدخل الركود العام المقبل. ويعتقد الخبراء أن التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة سيرتفع إلى مستويات غير مقبولة لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "FRS" والبنك المركزي الأوروبي "ECB"، وخلال الشتاء القادم ستعارض البنوك المركزية التضخم المرتفع في منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الزيادات السريعة والكبيرة في معدلات الخصم.
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اقتصاد

إعلام: بريطانيا تتجه نحو الركود

06:13 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / SHAUN CURRYبورصة لندن للمعادن
بورصة لندن للمعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / SHAUN CURRY
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قال رئيس اتحاد الصناعة البريطاني المنتهية ولايته، كاران بيليموريا، إن بريطانيا تتجه "بالتأكيد" نحو الركود.
ويعتقد أنه بما أن البلاد تتجه "بالتأكيد" نحو الركود، يجب على الحكومة خفض الضرائب. وأضاف رئيس البنك المركزي: "قد يكون الوقت قد فات لتجنبه (الركود)، لكن إذا تحركنا بسرعة، يمكننا تقليل تأثيره إلى حد كبير".

ونقلت "التلغراف" عن بيليموريا قوله: "الركود هو الرعب الذي سنواجهه".

وحث بيليموريا السلطات على اتباع سياسة هجرة أكثر مرونة من أجل مواجهة النقص في الموظفين المؤهلين.
أشارت التوقعات الصادرة يوم الأربعاء من قبل معهد الاقتصاد السويسري "KOF" إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد تدخل الركود العام المقبل. ويعتقد الخبراء أن التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة سيرتفع إلى مستويات غير مقبولة لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "FRS" والبنك المركزي الأوروبي "ECB"، وخلال الشتاء القادم ستعارض البنوك المركزية التضخم المرتفع في منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الزيادات السريعة والكبيرة في معدلات الخصم.
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