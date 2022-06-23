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https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-مجلس-النواب-العراقي-يعقد-جلسة-استثنائية-1064080192.html
إعلام: مجلس النواب العراقي يعقد جلسة استثنائية
إعلام: مجلس النواب العراقي يعقد جلسة استثنائية
يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة استثنائية، دون جدول أعمال أو تفاصيل تذكر. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:38+0000
2022-06-23T08:38+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت وسائل إعلام عراقية، إنه "من المفترض أن تعقد هذه الجلسة قبل ظهر اليوم وهي مخصّصة لتأدية النواب البدلاء اليمين الدستورية وسط معلومات عن احتمالية مناقشة القصف التركي على أراضي شمال العراق".وأكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، لنواب كتلته أنه لا تراجع عن الاستقالة التي قدموها لرئاسة البرلمان.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر مطلع أن الصدر أبلغ نواب الكتلة خلال اجتماع الحنانة، أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية.ويوم الأحد، وجه زعيم التيار الصدري، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".من جانبه وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/مقتدى-الصدر-يؤكد-أن-انسحابه-من-العملية-السياسية-بالعراق-لم-يكن-بضغط-من-إيران-1064035500.html
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أخبار العراق اليوم

إعلام: مجلس النواب العراقي يعقد جلسة استثنائية

08:38 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة استثنائية، دون جدول أعمال أو تفاصيل تذكر.
وقالت وسائل إعلام عراقية، إنه "من المفترض أن تعقد هذه الجلسة قبل ظهر اليوم وهي مخصّصة لتأدية النواب البدلاء اليمين الدستورية وسط معلومات عن احتمالية مناقشة القصف التركي على أراضي شمال العراق".
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
مقتدى الصدر يؤكد أن انسحابه من العملية السياسية بالعراق لم يكن بضغط من إيران
أمس, 12:04 GMT
وأكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، لنواب كتلته أنه لا تراجع عن الاستقالة التي قدموها لرئاسة البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر مطلع أن الصدر أبلغ نواب الكتلة خلال اجتماع الحنانة، أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية.
ويوم الأحد، وجه زعيم التيار الصدري، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".
من جانبه وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
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