https://arabic.sputniknews.com/20220623/االعقوبات-الأوروبية-ضد-آر-تي-وسبوتنيك-مؤقتة--1064099426.html
العقوبات الأوروبية ضد "آر تي" و"سبوتنيك" مؤقتة
العقوبات الأوروبية ضد "آر تي" و"سبوتنيك" مؤقتة
قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا يوروفا، خلال مؤتمر في المجلس الأطلسي في واشنطن، إن العقوبات الأوروبية على قناة "روسيا اليوم" ووكالة... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:49+0000
2022-06-23T12:49+0000
2022-06-23T12:53+0000
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وصرحت فيرا يوروفا بأن "دول التكتل اتخذت قرار حظر "آر تي" و"سبوتنيك" في ظل مثل هذه الحالة القصوى وغير المسبوقة على الإطلاق، لافتة إلى أنه "يمكن إعادة النظر في هذا الملف بعد استقرار الأوضاع".في السياق ذاته، أضافت المسوؤلة الأوروبية أنه "من المقرر إدراج ثلاث قنوات تلفزيونية روسية أخرى، على قائمة العقوبات الغربية ضد موسكو".وكانت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية حثّ 16 في يونيو\حزيران الجاري دول المعسكر الغربي على تقييم تهديدات واردة على الأمن القومي من قبل وسائل إعلام، وحظرها دون التشاور مع الاتحاد الأوروبي، إذا اقتضت الضرورة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العقوبات الأوروبية ضد "آر تي" و"سبوتنيك" مؤقتة
12:49 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا يوروفا، خلال مؤتمر في المجلس الأطلسي في واشنطن، إن العقوبات الأوروبية على قناة "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك عربي" الروسيتين لا تحمل إلا طابعا مؤقتا
وصرحت فيرا يوروفا بأن "دول التكتل اتخذت قرار حظر "آر تي" و"سبوتنيك" في ظل مثل هذه الحالة القصوى وغير المسبوقة على الإطلاق، لافتة إلى أنه "يمكن إعادة النظر في هذا الملف بعد استقرار الأوضاع".
في السياق ذاته، أضافت المسوؤلة الأوروبية أنه "من المقرر إدراج ثلاث قنوات تلفزيونية روسية أخرى، على قائمة العقوبات الغربية ضد موسكو".
وكانت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية حثّ 16 في يونيو\حزيران الجاري دول المعسكر الغربي على تقييم تهديدات واردة على الأمن القومي من قبل وسائل إعلام، وحظرها دون التشاور مع الاتحاد الأوروبي، إذا اقتضت الضرورة.