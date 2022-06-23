https://arabic.sputniknews.com/20220623/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-مفاجئ-في-درجات-الحرارة-1064125607.html
الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة
الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة
حذرت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الخميس، من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة يوم غد الجمعة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T19:35+0000
2022-06-23T19:35+0000
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ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن خبراء في الأرصاد أن محافظات الجمهورية تشهد غدا ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين وثلاث درجات.ويسود على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية طقسا حارا.وقال خبراء في هيئة الأرصاد إن الطقس يصبح معتدلا أثناء الليل على كافة أنحاء البلاد.وذكرت هيئة الأرصاد أن هذه التغيرات الجوية، تتزامن مع بداية الانقلاب الصيفي، الذي بدأ فلكيا يوم الثلاثاء الماضي.ويحذر خبراء هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس وفي وقت الظهيرة حيث تشهد البلاد أجواء مشمسة.وينصح بالإكثار من تناول المشروبات الباردة، على مدار الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تصل-إلى-46-درجة-الجزائر-تحذر-مواطنيها-من-ارتفاع-قياسي-في-الحرارة-1063509211.html
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أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة
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حذرت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الخميس، من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة يوم غد الجمعة.
ونقل موقع "بوابة الأهرام"
عن خبراء في الأرصاد أن محافظات الجمهورية تشهد غدا ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين وثلاث درجات.
ويسود على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية طقسا حارا.
وقال خبراء في هيئة الأرصاد إن الطقس يصبح معتدلا أثناء الليل على كافة أنحاء البلاد.
وذكرت هيئة الأرصاد أن هذه التغيرات الجوية، تتزامن مع بداية الانقلاب الصيفي، الذي بدأ فلكيا يوم الثلاثاء الماضي.
ويحذر خبراء هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس وفي وقت الظهيرة حيث تشهد البلاد أجواء مشمسة.
وينصح بالإكثار من تناول المشروبات الباردة، على مدار الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج.