https://arabic.sputniknews.com/20220623/الخارجية-الجزائرية-لعمامرة-وولد-السالك-يبحثان-مستجدات-القضية-الصحراوية-1064077369.html
الخارجية الجزائرية: لعمامرة وولد السالك يبحثان مستجدات القضية الصحراوية
الخارجية الجزائرية: لعمامرة وولد السالك يبحثان مستجدات القضية الصحراوية
بحث وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، مع نظيره الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، مستجدات القضية الصحراوية والجهود المبذولة لاستئناف المسار الأممي. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:41+0000
2022-06-23T07:41+0000
2022-06-23T07:41+0000
الجزائر
الصحراءالغربية
لقاء
منظمة الأمم المتحدة
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وأفادت الوزارة الجزائرية في بيان، بأن لعمامرة أكد لنظيره الصحراوي "وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الصحراوي لحين تحقيق مطالبه المشروعة وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.من جانبه، أكد ولد السالك في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه "حان الأوان لإنهاء الاحتلال"، مبرزا أن "حيازة الأراضي بالقوة ومصادرة حق الشعوب في تقرير المصير ليس من شأنه أن يجعل السلام ممكنا فالسلام مرهون بتطبيق الشرعية الدولية واحترام الحدود".وأضاف أن لقاءه مع نظيره الجزائري، شكل "فرصة جديدة لدراسة وتحليل الوضع على مستوى المنطقة لا سيما على مستوى تطورات القضية الصحراوية".
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الجزائر, الصحراءالغربية, لقاء, منظمة الأمم المتحدة
الخارجية الجزائرية: لعمامرة وولد السالك يبحثان مستجدات القضية الصحراوية
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بحث وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، مع نظيره الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، مستجدات القضية الصحراوية والجهود المبذولة لاستئناف المسار الأممي.
وأفادت الوزارة الجزائرية في بيان، بأن لعمامرة أكد لنظيره الصحراوي "وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الصحراوي لحين تحقيق مطالبه المشروعة وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير"، وفق وكالة الأنباء
الجزائرية.
وأضاف البيان، أن اللقاء شكل "فرصة أيضا للتأكيد على أهمية تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا، في سبيل استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)" .
من جانبه، أكد ولد السالك في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه "حان الأوان لإنهاء الاحتلال"، مبرزا أن "حيازة الأراضي بالقوة ومصادرة حق الشعوب في تقرير المصير ليس من شأنه أن يجعل السلام ممكنا فالسلام مرهون بتطبيق الشرعية الدولية واحترام الحدود".
وأضاف أن لقاءه مع نظيره الجزائري، شكل "فرصة جديدة لدراسة وتحليل الوضع على مستوى المنطقة لا سيما على مستوى تطورات القضية الصحراوية".