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الدفاع الروسية: دمرت القوات المسلحة الروسية مفرزة جديدة من مدافع الهاوتزر "إم-777" في أوكرانيا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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الدفاع الروسية: دمرت القوات المسلحة الروسية مفرزة جديدة من مدافع الهاوتزر "إم-777" في أوكرانيا
الدفاع الروسية: دمرت القوات المسلحة الروسية مفرزة جديدة من مدافع الهاوتزر "إم-777" في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن القوات الصاروخية الروسية دمرت مفرزة من مدافع "الهاوتزر" الأمريكية من طراز "M-777" ومفرزة من أنظمة إطلاق صواريخ سميرش... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:35+0000
2022-06-23T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان "دمرت القوات الصاروخية والمدفعية 26 موقع قيادة ومركز للجنود ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 364 مقاطعة، وكذلك وحدات مدفعية أوكرانية في 58 مقاطعة، بما في ذلك مفرزة من مدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "ام-777" في جزيرة كوبانسكي ومفرزة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو" في منطقة نوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. ودُمرت ثلاث نقاط تحكم متحركة للطائرات بدون طيار في مناطق جوفتنيفايا وكيسيليفكا وبارماشوفو في منطقة نيكولاييف".
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الدفاع الروسية: دمرت القوات المسلحة الروسية مفرزة جديدة من مدافع الهاوتزر "إم-777" في أوكرانيا

09:35 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 23.06.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن القوات الصاروخية الروسية دمرت مفرزة من مدافع "الهاوتزر" الأمريكية من طراز "M-777" ومفرزة من أنظمة إطلاق صواريخ سميرش المتعددة خلال عملية في أوكرانيا في يوم واحد.
وقالت الوزارة في بيان "دمرت القوات الصاروخية والمدفعية 26 موقع قيادة ومركز للجنود ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 364 مقاطعة، وكذلك وحدات مدفعية أوكرانية في 58 مقاطعة، بما في ذلك مفرزة من مدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "ام-777" في جزيرة كوبانسكي ومفرزة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو" في منطقة نوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. ودُمرت ثلاث نقاط تحكم متحركة للطائرات بدون طيار في مناطق جوفتنيفايا وكيسيليفكا وبارماشوفو في منطقة نيكولاييف".
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Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:17 GMT
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