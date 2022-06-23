https://arabic.sputniknews.com/20220623/الدفاع-الروسية-قضينا-على-364-جنديا-أوكرانيا-ودمرنا-معدات-تشمل-هاورتز-الأمريكية-1064084014.html
الدفاع الروسية: دمرت القوات المسلحة الروسية مفرزة جديدة من مدافع الهاوتزر "إم-777" في أوكرانيا
الدفاع الروسية: دمرت القوات المسلحة الروسية مفرزة جديدة من مدافع الهاوتزر "إم-777" في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن القوات الصاروخية الروسية دمرت مفرزة من مدافع "الهاوتزر" الأمريكية من طراز "M-777" ومفرزة من أنظمة إطلاق صواريخ سميرش... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:35+0000
2022-06-23T09:35+0000
2022-06-23T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان "دمرت القوات الصاروخية والمدفعية 26 موقع قيادة ومركز للجنود ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 364 مقاطعة، وكذلك وحدات مدفعية أوكرانية في 58 مقاطعة، بما في ذلك مفرزة من مدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "ام-777" في جزيرة كوبانسكي ومفرزة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو" في منطقة نوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. ودُمرت ثلاث نقاط تحكم متحركة للطائرات بدون طيار في مناطق جوفتنيفايا وكيسيليفكا وبارماشوفو في منطقة نيكولاييف".
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روسيا
الدفاع الروسية: دمرت القوات المسلحة الروسية مفرزة جديدة من مدافع الهاوتزر "إم-777" في أوكرانيا
09:35 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن القوات الصاروخية الروسية دمرت مفرزة من مدافع "الهاوتزر" الأمريكية من طراز "M-777" ومفرزة من أنظمة إطلاق صواريخ سميرش المتعددة خلال عملية في أوكرانيا في يوم واحد.
وقالت الوزارة في بيان "دمرت القوات الصاروخية والمدفعية 26 موقع قيادة ومركز للجنود ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 364 مقاطعة، وكذلك وحدات مدفعية أوكرانية في 58 مقاطعة، بما في ذلك مفرزة من مدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "ام-777" في جزيرة كوبانسكي ومفرزة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو" في منطقة نوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. ودُمرت ثلاث نقاط تحكم متحركة للطائرات بدون طيار في مناطق جوفتنيفايا وكيسيليفكا وبارماشوفو في منطقة نيكولاييف".