https://arabic.sputniknews.com/20220623/الفاو-تحذر-من-انقراض-أحد-الحيوانات-في-العراق-1064126122.html
الفاو تحذر من انقراض أحد الحيوانات في العراق
الفاو تحذر من انقراض أحد الحيوانات في العراق
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، من أن غزلان الريم في العراق مهددة بالانقراض بسبب التأثير المناخي. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T20:10+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت المنظمة إن "غزلان الريم في محمية ساوة بالمثنى تتعرض إلى الخطر بسبب الجوع والعطش".وأوضحت أن هذا النوع من الحيوانات في العراق مهدد حاليا بالانقراض بسبب التأثير المناخي.وفي مطلع العام الجاري، قامت مديرية زراعة ميسان، بحصر أعداد الغزلان في محمية الريم بالمحافظة.وقال معاون مدير محمية غزلان الريم ستار جبار ممدوح إن المحمية تعد من المناطق المهمة لتواجد أعداد من غزالان الريم بسبب كونها أحد المراعي الطبيعية.وأوضح أن أعداد قطعان الريم في المحمية تبلغ نحو 360 رأسا موزعة بالتساوي بين الذكور والاناث.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/محمية-سعودية-تطلق-50-كائنا-مهددا-بالانقراض-1060272237.html
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أخبار مصر الآن
الفاو تحذر من انقراض أحد الحيوانات في العراق
20:10 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، من أن غزلان الريم في العراق مهددة بالانقراض بسبب التأثير المناخي.
جاء هذا في بيان صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقالت المنظمة إن "غزلان الريم في محمية ساوة بالمثنى تتعرض إلى الخطر بسبب الجوع والعطش".
وأوضحت أن هذا النوع من الحيوانات في العراق مهدد حاليا بالانقراض بسبب التأثير المناخي.
وفي مطلع العام الجاري، قامت مديرية زراعة ميسان، بحصر أعداد الغزلان في محمية الريم بالمحافظة.
وقال معاون مدير محمية غزلان الريم ستار جبار ممدوح إن المحمية تعد من المناطق المهمة لتواجد أعداد من غزالان الريم بسبب كونها أحد المراعي الطبيعية.
وأوضح أن أعداد قطعان الريم في المحمية تبلغ نحو 360 رأسا موزعة بالتساوي بين الذكور والاناث.