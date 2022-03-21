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محمية سعودية تطلق 50 كائنا مهددا بالانقراض
محمية سعودية تطلق 50 كائنا مهددا بالانقراض
شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق 50 كائنا فطريا مهددا بالانقراض بالتعاون بين هيئة تطوير محمية محمد الإمام عبد العزيز بن محمد والمركز الوطني لتنمية الحياة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:34+0000
2022-03-21T15:52+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الكائنات المهددة بالانقراض التي تم إطلاقها تشمل 30 ظبي ريم و20 من المها الوضيحي.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه العملية جرت ضمن برنامج المركز الوطني الخاص بتنمية الحياة الفطرية.ويهدف البرنامج إلى إعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في المناطق الطبيعية داخل المملكة.ويقوم البرنامج على استعادة التنوع الحيوي وتعزيز التوازن البيئي المستدام الذي يعد من أهداف رؤية المملكة 2030 والجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

محمية سعودية تطلق 50 كائنا مهددا بالانقراض

15:34 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 21.03.2022)
© AFP 2022 / Karim Sahib المها العربية في محمية "المها العربية" بموقع أم الزمول والإمارات العربية المتحدة، والواقعة على الشريط الحدودي مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، 1 مارس/ آذار 2016.
المها العربية في محمية المها العربية بموقع أم الزمول والإمارات العربية المتحدة، والواقعة على الشريط الحدودي مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، 1 مارس/ آذار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
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شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق 50 كائنا فطريا مهددا بالانقراض بالتعاون بين هيئة تطوير محمية محمد الإمام عبد العزيز بن محمد والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة.
ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الكائنات المهددة بالانقراض التي تم إطلاقها تشمل 30 ظبي ريم و20 من المها الوضيحي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه العملية جرت ضمن برنامج المركز الوطني الخاص بتنمية الحياة الفطرية.
ويهدف البرنامج إلى إعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في المناطق الطبيعية داخل المملكة.
ويقوم البرنامج على استعادة التنوع الحيوي وتعزيز التوازن البيئي المستدام الذي يعد من أهداف رؤية المملكة 2030 والجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:20 GMT
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