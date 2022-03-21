https://arabic.sputniknews.com/20220321/محمية-سعودية-تطلق-50-كائنا-مهددا-بالانقراض-1060272237.html
محمية سعودية تطلق 50 كائنا مهددا بالانقراض
محمية سعودية تطلق 50 كائنا مهددا بالانقراض
شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق 50 كائنا فطريا مهددا بالانقراض بالتعاون بين هيئة تطوير محمية محمد الإمام عبد العزيز بن محمد والمركز الوطني لتنمية الحياة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:34+0000
2022-03-21T15:34+0000
2022-03-21T15:52+0000
منوعات
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الكائنات المهددة بالانقراض التي تم إطلاقها تشمل 30 ظبي ريم و20 من المها الوضيحي.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه العملية جرت ضمن برنامج المركز الوطني الخاص بتنمية الحياة الفطرية.ويهدف البرنامج إلى إعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في المناطق الطبيعية داخل المملكة.ويقوم البرنامج على استعادة التنوع الحيوي وتعزيز التوازن البيئي المستدام الذي يعد من أهداف رؤية المملكة 2030 والجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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منوعات, أخبار السعودية اليوم
محمية سعودية تطلق 50 كائنا مهددا بالانقراض
15:34 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق 50 كائنا فطريا مهددا بالانقراض بالتعاون بين هيئة تطوير محمية محمد الإمام عبد العزيز بن محمد والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة.
ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الكائنات المهددة بالانقراض
التي تم إطلاقها تشمل 30 ظبي ريم و20 من المها الوضيحي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه العملية جرت ضمن برنامج المركز الوطني الخاص بتنمية الحياة الفطرية.
ويهدف البرنامج إلى إعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في المناطق الطبيعية
داخل المملكة.
ويقوم البرنامج على استعادة التنوع الحيوي وتعزيز التوازن البيئي المستدام الذي يعد من أهداف رؤية المملكة 2030 والجهود العالمية للحفاظ على البيئة.