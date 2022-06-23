https://arabic.sputniknews.com/20220623/الفلبين-تفكر-في-استخدام-نظام-المراسلة-المالية-الروسي--1064071315.html
الفلبين تفكر في استخدام نظام المراسلة المالية الروسي
الفلبين تفكر في استخدام نظام المراسلة المالية الروسي
قال السفير الفلبيني لدى موسكو، إيغور بيلين، إن الفلبين تدرس الاتصال بنظام المراسلة المالية الروسي (SPFS) من أجل مواصلة التجارة مع روسيا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T02:58+0000
2022-06-23T02:58+0000
2022-06-23T02:58+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
الفلبين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بايلين لـ"سبوتنيك": "لقد سمعنا عن SPFS ونقلنا المعلومات اللازمة إلى مانيلا".وأضاف: "لدينا الآن فريق اقتصادي جديد في الحكومة، أصبح الرئيس السابق للبنك المركزي الفلبيني، وهو محترف ذو خبرة كبيرة، وزيرا للمالية، إنه يتفهم أهمية هذا الاقتراح".واقترح الدبلوماسي الفلبيني أن يتم اتخاذ القرار بعد تنصيب رئيس البلاد الجديد في نهاية يونيو.وقال بايلين: "بالطبع، ستبقى الفلبين أيضا في نظام سويفت، لكننا لم نفرض أي عقوبات على روسيا وما زلنا مهتمين بالتجارة، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير بجدية في نظام دفع بديل من أجل دعم التجارة مع روسيا".يشار إلى أنَّ "SPFS" هو اختصار لنظام نقل الرسائل المالية الروسي، ويقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات الموحدة للرسائل المصرفية الإلكترونية.ويمكِّن نظام إرسال SPFS والذي يحل محل نظام "سويفت" داخل روسيا، المشتركين من الخارج الاتصال به كبديل لنظام "سويفت" العالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الاتحاد-الأفريقي-حرمان-روسيا-من-نظام-سويفت-يجعل-توفير-السلع-الغذائية-مستحيلا-1062941050.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا, الفلبين
الفلبين تفكر في استخدام نظام المراسلة المالية الروسي
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قال السفير الفلبيني لدى موسكو، إيغور بيلين، إن الفلبين تدرس الاتصال بنظام المراسلة المالية الروسي (SPFS) من أجل مواصلة التجارة مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بايلين لـ"سبوتنيك": "لقد سمعنا عن SPFS ونقلنا المعلومات اللازمة إلى مانيلا".
وأضاف: "لدينا الآن فريق اقتصادي جديد في الحكومة، أصبح الرئيس السابق للبنك المركزي الفلبيني، وهو محترف ذو خبرة كبيرة، وزيرا للمالية، إنه يتفهم أهمية هذا الاقتراح".
واقترح الدبلوماسي الفلبيني أن يتم اتخاذ القرار بعد تنصيب رئيس البلاد الجديد في نهاية يونيو.
وقال بايلين: "بالطبع، ستبقى الفلبين أيضا في نظام سويفت، لكننا لم نفرض أي عقوبات على روسيا وما زلنا مهتمين بالتجارة، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير بجدية في نظام دفع بديل من أجل دعم التجارة مع روسيا"
.يشار إلى أنَّ "SPFS" هو اختصار لنظام نقل الرسائل المالية الروسي، ويقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات الموحدة للرسائل المصرفية الإلكترونية.
ويمكِّن نظام إرسال SPFS والذي يحل محل نظام "سويفت" داخل روسيا، المشتركين من الخارج الاتصال به كبديل لنظام "سويفت" العالمي.