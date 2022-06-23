https://arabic.sputniknews.com/20220623/القائمة-تفتقر-لباتمان-والمرأة-القطة-زاخاروفا-تعلق-على-تصريح-رئيس-الوزراء-البلغاري-المقال--1064078423.html
"القائمة تفتقر لباتمان والمرأة القطة"... زاخاروفا تعلق على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال
"القائمة تفتقر لباتمان والمرأة القطة"... زاخاروفا تعلق على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال، كيريل بيتكوف، الذي اتهم السفيرة الروسية إليانور ميتروفانوفا... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:05+0000
2022-06-23T08:05+0000
2022-06-23T08:05+0000
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هذا وألقى رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، مسؤولية ذلك على ثلاثة سياسيين والسفيرة الروسية لدى البلاد إليونورا ميتروفانوفا.من بين السياسيين الذين أشار لهم بيتكوف، رجل الأعمال والنائب السابق ديليان بيفسكي، وبويكو بوريسوف، الذي يرأس حزب "GERB"، الذي قدم نوابه تصويتا بحجب الثقة، وسلافي تريفونوف، الذي كان حزبه هناك مثل هذا الشعب (ETN) قد ترك الحكومة سابقًا. وبحسب محطة الإذاعة "BNR"، قال بيتكوف أيضا إنه أثناء وجوده في السلطة، أراد حماية مصالح البلاد، وأصبح "اختراق المصالح الروسية" ممكنا بسبب تصرفات حزب النهضة المعارض.
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بلغاريا, العالم
"القائمة تفتقر لباتمان والمرأة القطة"... زاخاروفا تعلق على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال، كيريل بيتكوف، الذي اتهم السفيرة الروسية إليانور ميتروفانوفا بالتسبب باستقالته.
هذا وألقى رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، مسؤولية ذلك على ثلاثة سياسيين والسفيرة الروسية لدى البلاد إليونورا ميتروفانوفا.
وقالت زاخاروفا، في لقاء مع "سبوتنيك": "القائمة تفتقر إلى باتمان والمرأة القطة.. أعتقد أن الرجل تعب بعض الشيء وبدأ بالهلوسة".
من بين السياسيين الذين أشار لهم
بيتكوف، رجل الأعمال والنائب السابق ديليان بيفسكي، وبويكو بوريسوف، الذي يرأس حزب "GERB"، الذي قدم نوابه تصويتا بحجب الثقة، وسلافي تريفونوف، الذي كان حزبه هناك مثل هذا الشعب (ETN) قد ترك الحكومة سابقًا.
وبحسب محطة الإذاعة "BNR"، قال بيتكوف أيضا إنه أثناء وجوده في السلطة، أراد حماية مصالح البلاد، وأصبح "اختراق المصالح الروسية" ممكنا بسبب تصرفات حزب النهضة المعارض.