عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/القائمة-تفتقر-لباتمان-والمرأة-القطة-زاخاروفا-تعلق-على-تصريح-رئيس-الوزراء-البلغاري-المقال--1064078423.html
"القائمة تفتقر لباتمان والمرأة القطة"... زاخاروفا تعلق على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال
"القائمة تفتقر لباتمان والمرأة القطة"... زاخاروفا تعلق على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال، كيريل بيتكوف، الذي اتهم السفيرة الروسية إليانور ميتروفانوفا... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:05+0000
2022-06-23T08:05+0000
بلغاريا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058696400_0:157:2592:1615_1920x0_80_0_0_04e9e7c5396ca45c9a61152113201056.jpg
هذا وألقى رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، مسؤولية ذلك على ثلاثة سياسيين والسفيرة الروسية لدى البلاد إليونورا ميتروفانوفا.من بين السياسيين الذين أشار لهم بيتكوف، رجل الأعمال والنائب السابق ديليان بيفسكي، وبويكو بوريسوف، الذي يرأس حزب "GERB"، الذي قدم نوابه تصويتا بحجب الثقة، وسلافي تريفونوف، الذي كان حزبه هناك مثل هذا الشعب (ETN) قد ترك الحكومة سابقًا. وبحسب محطة الإذاعة "BNR"، قال بيتكوف أيضا إنه أثناء وجوده في السلطة، أراد حماية مصالح البلاد، وأصبح "اختراق المصالح الروسية" ممكنا بسبب تصرفات حزب النهضة المعارض.
بلغاريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058696400_116:0:2477:1771_1920x0_80_0_0_25cb9b9e87766a3ccb01663860fea989.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلغاريا, العالم

"القائمة تفتقر لباتمان والمرأة القطة"... زاخاروفا تعلق على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال

08:05 GMT 23.06.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح رئيس الوزراء البلغاري المقال، كيريل بيتكوف، الذي اتهم السفيرة الروسية إليانور ميتروفانوفا بالتسبب باستقالته.
هذا وألقى رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، مسؤولية ذلك على ثلاثة سياسيين والسفيرة الروسية لدى البلاد إليونورا ميتروفانوفا.
وقالت زاخاروفا، في لقاء مع "سبوتنيك": "القائمة تفتقر إلى باتمان والمرأة القطة.. أعتقد أن الرجل تعب بعض الشيء وبدأ بالهلوسة".
من بين السياسيين الذين أشار لهم بيتكوف، رجل الأعمال والنائب السابق ديليان بيفسكي، وبويكو بوريسوف، الذي يرأس حزب "GERB"، الذي قدم نوابه تصويتا بحجب الثقة، وسلافي تريفونوف، الذي كان حزبه هناك مثل هذا الشعب (ETN) قد ترك الحكومة سابقًا.
وبحسب محطة الإذاعة "BNR"، قال بيتكوف أيضا إنه أثناء وجوده في السلطة، أراد حماية مصالح البلاد، وأصبح "اختراق المصالح الروسية" ممكنا بسبب تصرفات حزب النهضة المعارض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала