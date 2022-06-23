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https://arabic.sputniknews.com/20220623/المفوضية-الأوروبية-على-أوكرانيا-حل-الواجب-المنزلي-قبل-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1064125420.html
المفوضية الأوروبية: على أوكرانيا "حل الواجب المنزلي" قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية: على أوكرانيا "حل الواجب المنزلي" قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "مولدوفا وجورجيا لديهما الكثير للقيام به للانتقال إلى المرحلة التالية من الانضمام للاتحاد الأوروبي". 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T19:22+0000
2022-06-23T19:22+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي إعطاء جورجيا تأييدا أوروبيًا، بعد استيفاء الشروط، حيث ستكون وقتها قادرة على الحصول على وضع المرشح.وصرحت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي: "أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا يجب أن تقوم "بالواجب المنزلي" قبل أن ينتقلوا إلى المرحلة التالية في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن "هذه الإصلاحات، أولا وقبل كل شيء، تحتاجها الدول نفسها، فهي جيدة لتنميتها".وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الخميس، موافقة الاتحاد على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وقال ميشيل، في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "المجلس الأوروبي قرر للتو الموافقة على إعطاء أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح.وتابع "إنها لحظة تاريخية".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/التضامن-الأوروبي-مع-أوكرانيا-شيء-مصطنع-1064072419.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

المفوضية الأوروبية: على أوكرانيا "حل الواجب المنزلي" قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي

19:22 GMT 23.06.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "مولدوفا وجورجيا لديهما الكثير للقيام به للانتقال إلى المرحلة التالية من الانضمام للاتحاد الأوروبي".
وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي إعطاء جورجيا تأييدا أوروبيًا، بعد استيفاء الشروط، حيث ستكون وقتها قادرة على الحصول على وضع المرشح.
وصرحت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي: "أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا يجب أن تقوم "بالواجب المنزلي" قبل أن ينتقلوا إلى المرحلة التالية في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
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وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن "هذه الإصلاحات، أولا وقبل كل شيء، تحتاجها الدول نفسها، فهي جيدة لتنميتها".
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الخميس، موافقة الاتحاد على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال ميشيل، في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "المجلس الأوروبي قرر للتو الموافقة على إعطاء أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح.
وتابع "إنها لحظة تاريخية".
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