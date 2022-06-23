https://arabic.sputniknews.com/20220623/بي-إم-دبليو-تفتتح-مصنعا-جديدا-للسيارات-الكهربائية-بقيمة-22-مليار-دولار-في-الصين-1064079704.html
"بي إم دبليو" تفتتح مصنعا جديدا للسيارات الكهربائية بقيمة 2.2 مليار دولار في الصين
"بي إم دبليو" تفتتح مصنعا جديدا للسيارات الكهربائية بقيمة 2.2 مليار دولار في الصين
بدأت شركة صناعة السيارات الألمانية Bayerische Motoren Werke AG" (BMW)" إنتاج السيارات الكهربائية في مصنع جديد بقيمة 2.2 مليار دولار في الصين، حسبما ذكرت... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:33+0000
2022-06-23T08:33+0000
2022-06-23T08:33+0000
منوعات
شركة بي إم دبليو
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قالت شركة "بي إم دبليو" الألمانية، اليوم الخميس، إن الإنتاج بدأ رسمياً في مصنع جديد في الصين باستثمارات قدرها 15 مليار يوان (2.24 مليار دولار) مع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية.سيكون أول طراز يتم طرحه من مصنع "ليديا" هو سيارة "السيدان" الرياضية الكهربائية متوسطة الحجم (i3).تنتج الشركة السيارات من ماركات "BMW" و"Mini" و"Rolls-Royce" ودراجات نارية ومحركات. يقع المقر الرئيسي للشركة في ميونيخ.
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منوعات, شركة بي إم دبليو
"بي إم دبليو" تفتتح مصنعا جديدا للسيارات الكهربائية بقيمة 2.2 مليار دولار في الصين
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بدأت شركة صناعة السيارات الألمانية Bayerische Motoren Werke AG" (BMW)" إنتاج السيارات الكهربائية في مصنع جديد بقيمة 2.2 مليار دولار في الصين، حسبما ذكرت "رويترز"، نقلاً عن الشركة.
قالت شركة "بي إم دبليو" الألمانية، اليوم الخميس، إن الإنتاج بدأ رسمياً في مصنع جديد في الصين باستثمارات قدرها 15 مليار يوان (2.24 مليار دولار) مع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية.
وقالت الشركة إن مصنع "ليديا"، ثالث منشأة لتجميع السيارات لشركة "BMW" في الصين، يقع في مدينة شنيانغ الشمالية الشرقية بمقاطعة لياونينغ، سيزيد إنتاج "بي إم دبليو" السنوي في أكبر سوق للسيارات في العالم إلى 830 ألف سيارة من 700 ألف في عام 2021.
سيكون أول طراز يتم طرحه من مصنع "ليديا" هو سيارة "السيدان" الرياضية الكهربائية متوسطة الحجم (i3).
تنتج الشركة السيارات من ماركات "BMW" و"Mini" و"Rolls-Royce
" ودراجات نارية ومحركات. يقع المقر الرئيسي للشركة في ميونيخ.