https://arabic.sputniknews.com/20220623/تسجيل-أول-إصابة-بجدري-القردة-في-دولة-جنوب-أفريقيا-1064100369.html
تسجيل أول إصابة بجدري القردة في دولة جنوب أفريقيا
تسجيل أول إصابة بجدري القردة في دولة جنوب أفريقيا
أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فالا، اليوم الخميس، رصد أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة، الذي تم اكتشافه في أكثر من 30 دولة حتى الآن لا يعتبر المرض فيها... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
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جوهانسبرغ- سبوتنيك. وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي، في بيان: "تلقيت تقريرًا من مدير المختبرات الصحية الوطنية بأنهم تأكدوا من خلال الاختبارات المعملية رصد الحالة الأولى لمرض جدري القردة في جنوب إفريقيا، لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا من جوهانسبرغ وليس له سجل سفر".وأضاف أنه "بدأت عملية تعقب المخالطين بالعمل مع السلطات الصحية ذات الصلة".وقبل نحو أسبوع، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 1600 إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة في 39 دولة بما في ذلك 7 بلدان تم فيها اكتشاف جدري القردة منذ سنوات.وتعقد منظمة الصحة العالمية اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ لتقييم ما إذا كان مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقًا دوليا.ويعتبر جدرى القردة عدوى فيروسية خفيفة عادة، وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.والمرض مستوطن في وسط وغرب أفريقيا، وظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.لكنه أثار قلقًا عالميًا بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مؤكدة بالفيروس في أكثر من 20 بلداً منذ أوائل أيار/مايو، معظمها كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية.ويعتقد الخبراء أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الصحة-العالمية-تستجيب-لمطلب-تغيير-تسمية-جدري-القرود-1063635703.html
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تسجيل أول إصابة بجدري القردة في دولة جنوب أفريقيا
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أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فالا، اليوم الخميس، رصد أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة، الذي تم اكتشافه في أكثر من 30 دولة حتى الآن لا يعتبر المرض فيها متوطنا.
جوهانسبرغ- سبوتنيك. وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي، في بيان: "تلقيت تقريرًا من مدير المختبرات الصحية الوطنية بأنهم تأكدوا من خلال الاختبارات المعملية رصد الحالة الأولى لمرض جدري القردة في جنوب إفريقيا، لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا من جوهانسبرغ وليس له سجل سفر".
وأضاف أنه "بدأت عملية تعقب المخالطين بالعمل مع السلطات الصحية ذات الصلة".
وقبل نحو أسبوع، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 1600 إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة في 39 دولة بما في ذلك 7 بلدان تم فيها اكتشاف جدري القردة منذ سنوات.
وتعقد منظمة الصحة العالمية اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ لتقييم ما إذا كان مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقًا دوليا.
ويعتبر جدرى القردة عدوى فيروسية خفيفة عادة، وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
والمرض مستوطن في وسط وغرب أفريقيا، وظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
لكنه أثار قلقًا عالميًا بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مؤكدة بالفيروس في أكثر من 20 بلداً منذ أوائل أيار/مايو، معظمها كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويعتقد الخبراء أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.