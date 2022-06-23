https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-معدل-النمو-التجاري-بين-روسيا-وإيران-مستمر-رغم-العقوبات-1064096746.html
لافروف: معدل النمو التجاري بين روسيا وإيران مستمر رغم العقوبات
لافروف: معدل النمو التجاري بين روسيا وإيران مستمر رغم العقوبات
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن معدل النمو التجاري بين بلاده وإيران، مستمر رغم العقوبات. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:11+0000
2022-06-23T12:11+0000
2022-06-23T12:11+0000
روسيا
أخبار إيران
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موسكو- سبوتنيك. وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أكد لافروف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران استمر في النمو رغم العقوبات الغربية.وقال: "على الرغم من السياسة التمييزية للدول الغربية، فقد أظهر حجم مبيعاتنا التجارية في العام الماضي نموًا قياسيًا بلغ أكثر من 80% ولأول مرة تجاوز 4 مليارات دولار، وهذا العام يستمر الاتجاه، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه".يشار إلى أن لافروف يقوم بزيارة عمل إلى إيران من 22 إلى 23 يونيو/ حزيران، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
https://arabic.sputniknews.com/20210709/زيادة-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وإيران-إلى-14-مليار-دولار-1049520368.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار إيران
لافروف: معدل النمو التجاري بين روسيا وإيران مستمر رغم العقوبات
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن معدل النمو التجاري بين بلاده وإيران، مستمر رغم العقوبات.
موسكو- سبوتنيك. وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أكد لافروف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران
استمر في النمو رغم العقوبات الغربية.
وقال: "على الرغم
من السياسة التمييزية للدول الغربية، فقد أظهر حجم مبيعاتنا التجارية في العام الماضي نموًا قياسيًا بلغ أكثر من 80% ولأول مرة تجاوز 4 مليارات دولار، وهذا العام يستمر الاتجاه، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه".
وأضاف لافروف أنه تم خلال المحادثات مع نظيره إيلاء اهتمام خاص للقضايا التجارية والاقتصادية والاستثمارات وغيرها من النقاط الرئيسية للعلاقات الثنائية في الظروف التي تحاول فيها الدول الغربية إعاقة التطور الديناميكي لروسيا وإيران من خلال فرض عقوبات غير مشروعة.
يشار إلى أن لافروف يقوم بزيارة عمل إلى إيران من 22 إلى 23 يونيو/ حزيران، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس
الإيراني إبراهيم رئيسي.