https://arabic.sputniknews.com/20220401/المصرف-المركزي-الإيراني-إيران-تتجه-نحو-إبرام-المعاملات-التجارية-مع-روسيا-بالروبل-والتومان-1060735678.html
المصرف المركزي الإيراني: إيران تتجه نحو إبرام المعاملات التجارية مع روسيا "بالروبل والتومان"
المصرف المركزي الإيراني: إيران تتجه نحو إبرام المعاملات التجارية مع روسيا "بالروبل والتومان"
قال نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "إيران تريد إجراء العمليات التجارية مع روسيا بالعملات... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:45+0000
2022-04-01T12:45+0000
2022-04-01T12:45+0000
إيران
روسيا
اقتصاد
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وأضاف كريمي: "هناك اتفاقيات وإمكانيات، وإيران تريد فقط استخدامها لإجراء عمليات تجارية مع روسيا بالروبل والتومان".وتتوجه العديد من الدول لتجنب التعامل بالدولار، واستبداله بالعملات المحلية.وقال مسؤولون في الهند إن البنك المركزي والحكومة يفكرون في إنشاء تسهيلات تداول العملة الوطنية "الروبية" لتخفيف تأثير القيود الغربية على المدفوعات الدولية من وإلى روسيا.ونشرت صحيفة The Times of India، نقلا عن مصادر، أن الهند تقترب من توقيع اتفاقية مع روسيا لاستيراد 3.5 مليون برميل من النفط بسعر مخفض بشكل كبير.وبحسب الصحيفة، ستتولى روسيا تسليم النفط إلى الهند والتأمين على هذه الصفقة، التي ستتغلب على العقبات أمام المستوردين من الهند في مواجهة العقوبات ضد روسيا. وقالت المصادر إن "تنفيذ الاتفاق سيعني أن الهند لن تغلق الأبواب أمام التجارة مع حليفها القديم روسيا".وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التسليم المخطط لها من النفط الروسي ستستغرق عدة أشهر، دون تسمية العلامة التجارية للنفط وموانئ الشحن.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-والهند-تجدان-بديلا-لنظام-سويفت-1060681658.html
إيران
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إيران, روسيا, اقتصاد
المصرف المركزي الإيراني: إيران تتجه نحو إبرام المعاملات التجارية مع روسيا "بالروبل والتومان"
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قال نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "إيران تريد إجراء العمليات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية للبلدين، الروبل والتومان، وهناك بالفعل اتفاقات بهذا الشأن".
وأضاف كريمي: "هناك اتفاقيات وإمكانيات، وإيران تريد فقط استخدامها لإجراء عمليات تجارية مع روسيا بالروبل والتومان".
وتتوجه العديد من الدول لتجنب التعامل بالدولار، واستبداله بالعملات المحلية.
وقال مسؤولون في الهند إن البنك المركزي والحكومة يفكرون في إنشاء تسهيلات تداول العملة الوطنية "الروبية" لتخفيف تأثير القيود الغربية على المدفوعات الدولية من وإلى روسيا.
ونشرت صحيفة The Times of India، نقلا عن مصادر، أن الهند تقترب من توقيع اتفاقية مع روسيا لاستيراد 3.5 مليون برميل من النفط بسعر مخفض بشكل كبير.
وبحسب الصحيفة
، ستتولى روسيا تسليم النفط إلى الهند والتأمين على هذه الصفقة، التي ستتغلب على العقبات أمام المستوردين من الهند في مواجهة العقوبات ضد روسيا. وقالت المصادر إن "تنفيذ الاتفاق سيعني أن الهند لن تغلق الأبواب أمام التجارة مع حليفها القديم روسيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التسليم المخطط لها من النفط الروسي ستستغرق عدة أشهر، دون تسمية العلامة التجارية للنفط وموانئ الشحن.