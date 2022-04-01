عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220401/المصرف-المركزي-الإيراني-إيران-تتجه-نحو-إبرام-المعاملات-التجارية-مع-روسيا-بالروبل-والتومان-1060735678.html
المصرف المركزي الإيراني: إيران تتجه نحو إبرام المعاملات التجارية مع روسيا "بالروبل والتومان"
المصرف المركزي الإيراني: إيران تتجه نحو إبرام المعاملات التجارية مع روسيا "بالروبل والتومان"
قال نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "إيران تريد إجراء العمليات التجارية مع روسيا بالعملات... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:45+0000
2022-04-01T12:45+0000
إيران
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
وأضاف كريمي: "هناك اتفاقيات وإمكانيات، وإيران تريد فقط استخدامها لإجراء عمليات تجارية مع روسيا بالروبل والتومان".وتتوجه العديد من الدول لتجنب التعامل بالدولار، واستبداله بالعملات المحلية.وقال مسؤولون في الهند إن البنك المركزي والحكومة يفكرون في إنشاء تسهيلات تداول العملة الوطنية "الروبية" لتخفيف تأثير القيود الغربية على المدفوعات الدولية من وإلى روسيا.ونشرت صحيفة The Times of India، نقلا عن مصادر، أن الهند تقترب من توقيع اتفاقية مع روسيا لاستيراد 3.5 مليون برميل من النفط بسعر مخفض بشكل كبير.وبحسب الصحيفة، ستتولى روسيا تسليم النفط إلى الهند والتأمين على هذه الصفقة، التي ستتغلب على العقبات أمام المستوردين من الهند في مواجهة العقوبات ضد روسيا. وقالت المصادر إن "تنفيذ الاتفاق سيعني أن الهند لن تغلق الأبواب أمام التجارة مع حليفها القديم روسيا".وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التسليم المخطط لها من النفط الروسي ستستغرق عدة أشهر، دون تسمية العلامة التجارية للنفط وموانئ الشحن.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-والهند-تجدان-بديلا-لنظام-سويفت-1060681658.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, روسيا, اقتصاد

المصرف المركزي الإيراني: إيران تتجه نحو إبرام المعاملات التجارية مع روسيا "بالروبل والتومان"

12:45 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "إيران تريد إجراء العمليات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية للبلدين، الروبل والتومان، وهناك بالفعل اتفاقات بهذا الشأن".
وأضاف كريمي: "هناك اتفاقيات وإمكانيات، وإيران تريد فقط استخدامها لإجراء عمليات تجارية مع روسيا بالروبل والتومان".
وتتوجه العديد من الدول لتجنب التعامل بالدولار، واستبداله بالعملات المحلية.
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
إعلام: روسيا والهند تجدان بديلا لنظام "سويفت"
أمس, 08:45 GMT
وقال مسؤولون في الهند إن البنك المركزي والحكومة يفكرون في إنشاء تسهيلات تداول العملة الوطنية "الروبية" لتخفيف تأثير القيود الغربية على المدفوعات الدولية من وإلى روسيا.
ونشرت صحيفة The Times of India، نقلا عن مصادر، أن الهند تقترب من توقيع اتفاقية مع روسيا لاستيراد 3.5 مليون برميل من النفط بسعر مخفض بشكل كبير.
وبحسب الصحيفة، ستتولى روسيا تسليم النفط إلى الهند والتأمين على هذه الصفقة، التي ستتغلب على العقبات أمام المستوردين من الهند في مواجهة العقوبات ضد روسيا. وقالت المصادر إن "تنفيذ الاتفاق سيعني أن الهند لن تغلق الأبواب أمام التجارة مع حليفها القديم روسيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التسليم المخطط لها من النفط الروسي ستستغرق عدة أشهر، دون تسمية العلامة التجارية للنفط وموانئ الشحن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала