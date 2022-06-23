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https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-يصل-إلى-باكو-لإجراء-محادثات-مع-الرئيس-الأذربيجاني-1064104524.html
لافروف يصل إلى باكو لإجراء محادثات مع الرئيس الأذربيجاني
لافروف يصل إلى باكو لإجراء محادثات مع الرئيس الأذربيجاني
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الأذربيجانية، باكو، في زيارة تستمر حتى 24 يونيو. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:09+0000
2022-06-23T14:09+0000
روسيا
أخبار أذربيجان
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وسيلتقي لافروف مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ووزير خارجيته جيهون بيراموف، وتشمل أجندة المحادثات تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان، فضلا عن تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو على خلفية التوترات الناشئة بشكل دوري على الحدود.في نهاية سبتمبر 2020 ، استؤنفت الأعمال القتالية في ناغورني كاراباخ، التي أصبحت استمرارا لصراع طويل الأمد وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين. قام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، لكن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 نوفمبر كان ناجحًا.وبوساطة موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف كامل لإطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كالباجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.
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روسيا, أخبار أذربيجان

لافروف يصل إلى باكو لإجراء محادثات مع الرئيس الأذربيجاني

14:09 GMT 23.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الأذربيجانية، باكو، في زيارة تستمر حتى 24 يونيو.
وسيلتقي لافروف مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ووزير خارجيته جيهون بيراموف، وتشمل أجندة المحادثات تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان، فضلا عن تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو على خلفية التوترات الناشئة بشكل دوري على الحدود.
في نهاية سبتمبر 2020 ، استؤنفت الأعمال القتالية في ناغورني كاراباخ، التي أصبحت استمرارا لصراع طويل الأمد وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين. قام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، لكن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 نوفمبر كان ناجحًا.
وبوساطة موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف كامل لإطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كالباجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.
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