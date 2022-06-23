https://arabic.sputniknews.com/20220623/محلل-سياسي-الأرجحية-الحكمية-تكليف-نجيب-ميقاتي-لرئاسة-الحكومة-اللبنانية--1064080754.html

محلل سياسي: الأرجحية الحكمية تكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة اللبنانية

محلل سياسي: الأرجحية الحكمية تكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة اللبنانية

قال الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله، اليوم الخميس، إن معركة الاستشارات النيابية الملزمة تدور بين رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي والسفير نواف... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T08:55+0000

2022-06-23T08:55+0000

2022-06-23T08:55+0000

لبنان

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وأضاف خير الله في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قوى التغيير تتحدث عن تسمية نواف سلام، وفريق كتلة "الجمهورية القوية" من الممكن أن يعطوا ورقة بيضاء لأنهم لا يريدون تسمية ميقاتي ولم يقتنعوا بتسمية نواف سلام، وحكماً الثنائي الشيعي وبعض الأكثرية السنية، النواب السنة الذين كانوا يدورون بفلك الحريري سيعطون نجيب ميقاتي".وأشار خير الله إلى أنه "عند تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم يكون لديه هامش مناورة أعلى"، موضحاً أن "حكومة تصرف الأعمال بالحد الأدنى، ومن الأفضل أن تتألف حكومة بسرعة وبرأيي إذا كان هناك من فرصة لتأليف الحكومة هي حكماً مع نجيب ميقاتي وليس غيره، وحكماً إذا تكلفت شخصية أخرى كنواف سلام وفؤاد السنيورة فإنها لن تستطيع أن تؤلف الأمل الوحيد بتشكيل حكومة هي بتكليف نجيب ميقاتي لأنه يعلم ما الذي أخذوه القوى المرة الماضية ويعرض عليهم تشكيلة تشبه تشكيلته اليوم أو مع بعض التعديلات ويأخذ ثقة بفترة قياسية إذا كانت القوى السياسية تريد تغيير هذه الحكومة لأنها تعتبر أن موازين القوى في هذه الحكومة أفضل مع موازين القوى مع حكومة جديدة قد يدخل عليها وزراء تغييريين أو وزراء جدد".وبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا.والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي تمنى أن تتشكل الحكومة سريعاً.وأعلن بو صعب عن عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن "فرصة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة أكبر من فرصة السفير السابق نواف سلام".بالمقابل سمت كتلة حزب "الكتائب" وكتلة "اللقاء الديمقراطي السفير السابق نواف سلام.هذا وسيلتقي الرئيس عون كل الكتل النيابية تباعاً، على أن تنتهي الاستشارات النيابية الملزمة بحسب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس، عند الساعة الخامسة ظهراً.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/لبنان-بدء-الاستشارات-النيابية-لتسمية-الرئيس-المكلف-بتشكيل-الحكومة-1064077478.html

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