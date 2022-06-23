محلل سياسي: الأرجحية الحكمية تكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
قال الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله، اليوم الخميس، إن معركة الاستشارات النيابية الملزمة تدور بين رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام والورقة البيضاء، وأن الأرجحية الحكمية لنجيب ميقاتي.
وأضاف خير الله في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قوى التغيير تتحدث عن تسمية نواف سلام، وفريق كتلة "الجمهورية القوية" من الممكن أن يعطوا ورقة بيضاء لأنهم لا يريدون تسمية ميقاتي ولم يقتنعوا بتسمية نواف سلام، وحكماً الثنائي الشيعي وبعض الأكثرية السنية، النواب السنة الذين كانوا يدورون بفلك الحريري سيعطون نجيب ميقاتي".
وتوقع "أن لا يكون هناك حكومة، هناك حكومة تصريف أعمال وأفضل ما يمكن فعله بهذا الظرف هو تسمية رئيس يصرف الأعمال حالياً، لأن أي شخص ليستطيع أن يؤلف حكومة لديه أسبوع استشارات غير ملزمة ومن ثم جولة على المرجعيات تستغرق شهر، وفريق يريد الداخلية وفريق يريد الخارجية تذهب الأمور 10 أشهر إضافية، تكون انتهت فيها الولاية الرئاسية ودخلنا في الفراغ".
© Sputnik . Zahraa Al Amirالاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا في لبنان
الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا في لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأشار خير الله إلى أنه "عند تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم يكون لديه هامش مناورة أعلى"، موضحاً أن "حكومة تصرف الأعمال بالحد الأدنى، ومن الأفضل أن تتألف حكومة بسرعة وبرأيي إذا كان هناك من فرصة لتأليف الحكومة هي حكماً مع نجيب ميقاتي وليس غيره، وحكماً إذا تكلفت شخصية أخرى كنواف سلام وفؤاد السنيورة فإنها لن تستطيع أن تؤلف الأمل الوحيد بتشكيل حكومة هي بتكليف نجيب ميقاتي لأنه يعلم ما الذي أخذوه القوى المرة الماضية ويعرض عليهم تشكيلة تشبه تشكيلته اليوم أو مع بعض التعديلات ويأخذ ثقة بفترة قياسية إذا كانت القوى السياسية تريد تغيير هذه الحكومة لأنها تعتبر أن موازين القوى في هذه الحكومة أفضل مع موازين القوى مع حكومة جديدة قد يدخل عليها وزراء تغييريين أو وزراء جدد".
وشدد خير الله على أن المرحلة القادمة حكماً صعبة جداً في لبنان.
وبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا.
والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي تمنى أن تتشكل الحكومة سريعاً.
© Sputnik . Zahraa Al Amirالاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا في لبنان
الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا في لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأعلن بو صعب عن عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن "فرصة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة أكبر من فرصة السفير السابق نواف سلام".
بالمقابل سمت كتلة حزب "الكتائب" وكتلة "اللقاء الديمقراطي السفير السابق نواف سلام.
هذا وسيلتقي الرئيس عون كل الكتل النيابية تباعاً، على أن تنتهي الاستشارات النيابية الملزمة بحسب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس، عند الساعة الخامسة ظهراً.