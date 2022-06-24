https://arabic.sputniknews.com/20220624/آلاف-الإسرائيليين-يشاركون-في-مسيرة-المثليين-في-حيفا-صور-1064148892.html

آلاف الإسرائيليين يشاركون في مسيرة "المثليين" في حيفا... صور

آلاف الإسرائيليين يشاركون في مسيرة "المثليين" في حيفا... صور

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، انطلاق مسيرة "المثليين" في مدينة حيفا الإسرائيلية، وذلك للعام الـ 15 على التوالي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T11:03+0000

2022-06-24T11:03+0000

2022-06-24T11:03+0000

إسرائيل

القدس

أخبار العالم العربي

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وذكرت القناة العبرية "الـ 13"، مساء اليوم الجمعة، أن "مسيرة الفخر" للمثليين في إسرائيل خرجت اليوم في مدينة حيفا للعام الـ 15 على التوالي، بمشاركة آلاف الإسرائيليين.ونشرت القناة العبرية قائمة بأسماء الشوارع والميادين التي أغلقت من أجل تسيير حركة "المسيرة" للمثليين في المدينة، مع توقف حركة المرور في شوارع رئيسة من تلك المدينة.ويذكر أنه في العاشر من الشهر الجاري، انطلقت مسيرة "المثليين" السنوية في مدينة تل أبيب، بمشاركة عشرات الآلاف، بداية من شارع روكاح شمالي المدينة، مع تأمين المسيرة من آلاف عناصر الشرطة الإسرائيلية، وإغلاق عدد كبير من الشوارع الرئيسة في المدينة.وتدخل مسيرة المثليين في تل أبيب عامها الـ 23 على التوالي، والذي شارك فيه عشرات الآلاف من الإسرائيليين ومن السياح من خارجها من أرجاء العالم، كما أنه شاركت في المسيرة، اليوم، وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي.وقالت الوزيرة الإسرائيلية لدى وصولها إلى مقر انطلاق المسيرة: "لن نتنازل عن حرية الاختيار وحرية الحب في إسرائيل، ونحن سعداء هنا، وفخورون جدا".ويذكر أنه في الثاني من الشهر الجاري، انطلقت "مسيرة الفخر" العشرين للمثليين في إسرائيل في شوارع مدينة القدس، بمشاركة نحو 7000 شخصا، بمشاركة واسعة من مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الكنيست، ميكي ليفي.وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن ليفي ألقى كلمة في مسيرة للمثليين في القدس، ليكون بذلك رئيس الكنيست الأول الذي يشارك في مثل هذا الحدث.وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن الآلاف من عناصرها سينتشرون لتأمين المسيرة في مناطق التجمع والشوارع القريبة.ويعارض معظم المتدينين اليهود في إسرائيل والقدس بشكل خاص إقامة المسيرة. وفي عام 2015، قتلت إسرائيلية وأصيب 6 آخرون في هجوم بسكين نفذه يهودي متشدد ضد المشاركين في مسيرة المثليين.

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