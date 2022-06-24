https://arabic.sputniknews.com/20220624/ارتفاع-تكاليف-الحج--في-الدول-العربية-وقطر-الأغلى-1064164425.html

ارتفاع تكاليف الحج في الدول العربية... وقطر "الأغلى"

ارتفاع تكاليف الحج في الدول العربية... وقطر "الأغلى"

تصدرت دولة قطر قائمة تكلفة الحج في الدول العربية هذا الموسم 1443، بتكلفة تبدأ من 32 ألف ريال قطري (8788 دولارا)، وتصل إلى 70 ألف ريال (19225 دولارا). 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T15:11+0000

2022-06-24T15:11+0000

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وقال موقع قناة الجزيرة ، يوم أمس الخميس، إن تكلفة الحج هذا العام سجلت ارتفاعاً في معظم الدول العربية، وذلك لعدة أسباب، أهمها التضخم العالمي وارتفاع أسعار الرحلات الجوية في جميع الشركات في المنطقة والعالم، وارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.وأدرج المصدر تفاصيل التكاليف المتعلقة بالحج في عدة دول عربية:قطرتبدأ كلفة الحج من 32 ألف ريال قطري (8788 دولارا)، وتصل إلى 70 ألف ريال (19225 دولارا).السعوديةتبدأ كلفة الحج في السعودية من 10238 ريالا سعوديا (2728 دولارا)، وتصل إلى 14737 ألف ريال (3927 دولارا).الإماراتيقدر الحد الأدنى لكلفة الحج بـ 25 ألف درهم إماراتي وتصل إلى 60 ألفا وأكثر بالنسبة لما يسمى بالحج الفاخر، في حين كانت التكلفة في عام 2019 تتراوح بين 18 و45 ألف درهم، حسب تصريحات مديري شركات الحج والعمرة لوسائل إعلام إماراتية، ما يعني زيادة تقدر ما بين 33% و38% بين الموسمين السابق والجاري.الكويتتبلغ أدنى كلفة للحج 1650 دينارا كويتيا (5375 دولارا)، ويسمى الحج الميسر، في حين كانت كلفة هذا النوع من الحج في موسم الحج الذي سبق أزمة كورونا بحدود 1300 دينار (4234 دولارا)، حسبما أفادت به اللجنة العليا للحج والعمرة في الكويت، وهو ما يعني زيادة قاربت 27%.وبصرف النظر عن الحج الميسر، تتراوح أسعار الحج لدى الحملات المعتمدة في الكويت هذا العام بين 2250 دينارا (7329 دولارا) و3 آلاف دينار (9772 دولارا)، ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن آخر موسم حج.سلطنة عمانتبلغ كلفة الحج جوا من السلطنة إلى المدينة المنورة 7577 ريالا سعوديا (2019 دولارا)، في حين تبلغ كلفة مسار الجو إلى مدينة جدة 7380 ريالا سعوديا (1966 دولارا)، أما كلفة الحج برا من السلطنة إلى المدينة أو مكة المكرمة فتصل لـ5915 ريالا (1576 دولارا).اليمنحددت كلفة حج اليمنيين لهذا الموسم بـ 12820 ريالا سعوديا (3416 دولارا)، وكان متوسط تكاليف الحج في اليمن في آخر موسم قبل الجائحة 2300 دولار، بزيادة قدرها 30%، وفق تصريح لمسؤول في وزارة الأوقاف اليمنية.العراقتبلغ كلفة الحج جوا 4200 دولارا، وكلفة الحج برا 3450 دولارا، في حين كانت التكلفة في عام 2019 تتراوح بين 3 ملايين و700 ألف دينار عراقي (2535 دولارا) لحجاج البر، و4 ملايين و850 ألف دينار لحجاج الجو (3322 دولارا)، أي بزيادة 26.4% للحج جوا و36% للحج برا.فلسطينتتراوح التكلفة بين 2700 دينار أردني (3808 دولارات) و2800 دينار أردني (3949 دولارا) في الضفة الغربية، وتزيد الكلفة في قطاع غزة لتناهز 3200 دينار (4513 دولارا)، بسبب اختلاف آلية السفر والرسوم على المعابر والتنقل من القطاع إلى القاهرة وصولا إلى المملكة.وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على عملية الحج للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر وأيضا قطاع غزة.سورياتبلغ كلفة حج السوريين لهذا الموسم 3700 دولارا، وكانت الكلفة في آخر موسم حج في عام 2019 بحدود 3 آلاف دولار تقريبا، بزيادة تبلغ 23%.الأردنتراوحت تكلفة حج هذا الموسم بين ألفي دينار (2820 دولارا) و2200 دينار (3103 دولارات)، في حين كانت التكلفة في آخر موسم حج بحدود 2100 دينار (2961 دولارا)، ما يعني زيادة طفيفة بين الموسمين ناهزت 5%..لبنانبلغت كلفة الحج لهذا العام 6 آلاف دولار كحد أدنى، وقد ترتفع إلى 12 ألف دولار، في حين كانت الكلفة في عام 2019 ما بين 2300 دولار و3 آلاف دولار، ما يعني زيادة بين 160% و300%.مصرتتراوح تكاليف الحج لهذا الموسم ما بين 82 ألف جنيه (4375 دولارا) و177 ألفا و500 جنيه (9445 دولار)، وشهدت هذه التكاليف ارتفاعا مقارنة بالموسم السابق (أي 2019) بلغ 30% إلى 40%.الجزائرحددت كلفة الحج بحدود 856 ألف دينار (5866 دولارا)، في حين كانت 565 ألف دينار (3872 دولارا) في 2019، ما يعني أن التكلفة لهذا العام زادت بنسبة 51.5%.

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